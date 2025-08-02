Prediccions del zodíac
Aries
Avui és probable que el romanç exerceixi un paper important. Si estàs en una relació seriosa, assegura't de mantenir amb la teva parella un balanç equilibrat entre allò que dónes i reps. Assegura't d'estar rebent tant d'amor com el que entregues. Enfronta els temes de desacord tan aviat com es presenten. L'alineació d'avui dels planetes està col·locant un eix pràctic i realista a les teves emocions.
Taure
Para atenció a la teva salut durant les properes tres setmanes, ja que ella jugarà un rol molt important en la manera com condueixes la teva vida. Els canvis a la teva carrera s'estan produint lentament i encara que no te n'adonis ara, hi ha un desplaçament gradual en aquesta àrea de la teva vida. La configuració celestial actual estableix una connexió important entre la teva salut mental i física i l'estat de la teva carrera. Els fragments de la teva vida estan més entrellaçats del que creus.
Bessons
Durant les properes tres setmanes, sentiràs una necessitat més gran d'enfocar més la teva atenció en la teva espiritualitat i en la manera com et relaciones amb el diví. L'aprenentatge superior jugarà una part més gran a la teva vida diària. La configuració celestial d'avui suggereix que hi ha molt de foc en el teu ésser, creant un espai de passió i dinamisme dins de la teva ànima.
Cranc
Aquest mes hi ha molta concentració a casa teva i vida familiar. Avui aquest aspecte del teu ésser tindrà un enfocament més gran gràcies a la influència poderosa que ens arriba de l'alineació planetària actual. Els aspectes en transformació de la teva naturalesa us ajudaran a veure les coses de manera diferent. En altres paraules, aplica una mica dels teus recents descobriments i pensaments a la teva vida diària. Senti't en llibertat per implementar nous fonaments per reemplaçar els que ja no funcionen.
Lleó
Els pensaments i els sentiments sagrats que són a prop del teu cor avui seran portats a la superfície gràcies a la influència de l'energia celestial en joc. La teva llar i la teva família són una gran part de l'equació avui i veuràs que la teva actitud cap a aquesta àrea de la teva vida està canviant lentament. No tinguis por expressar-te oberta i honestament amb les persones que estan a prop teu. Moltes vegades ens oblidem d'incloure els nostres éssers estimats en els nostres somnis.
Verge
Descobriràs que has sortit més a la llum darrerament i que certs temes intensos que tenen a veure amb la vida, la mort i la regeneració estan cridant la teva atenció. Les transformacions que estan passant al teu interior alimenten les teves preguntes, portant nova llum a la manera com vols conduir la teva vida. La configuració planetària d'avui suggereix que hi ha canvis importants que t'ajudaran a enfortir la teva persona.
Balança
Estàs en un punt del teu cicle emocional mensual en què el teu humor està millorant. T'has preparat per sortir a la llum i mostrar-te al món. Tanmateix, certs aspectes de la teva personalitat et poden estar retenint, recordant-te que també hi ha obligacions que has de complir. Avui l'energia celestial en joc ajuda a establir una connexió entre el teu estat d'ànim interior i les teves responsabilitats envers els altres.
Escorpí
Avui les teves emocions podrien arribar a deslligar-se. Podries descobrir que l'estructura i la disciplina en relació amb la teva vida familiar d'alguna manera estan generant una certa desesperança al teu costat interior i femení. L‟aspecte en joc d‟avui és indicatiu d‟aquesta tendència. Tracta de posar remei a qüestions que causin tensió comunicant-te obertament amb els altres a través de la teva veu interior.
Sagitari
Avui et podries descobrir pensant en temes més elevats que de costum. En aquest moment us preguntes sobre aspectes de l'aprenentatge superior i poders superiors als vostres. No obstant això, podràs sentir que hi ha alguna cosa que no et deixa explorar aquest territori de la teva vida. El cosmos podria ajudar-te a esbrinar aquestes qüestions.
Capricornio
Avui podràs sentir una restricció a la teva naturalesa romàntica. Podria ser que una relació actual necessita una mica més d'estructura que abans. Si en aquest moment no teniu parella, podreu descobrir que els vostres desitjos per tenir-la s'han aguditzat. Podràs sentir que s'acaba el temps. No et preocupis, ni tampoc afanyis les coses. L'energia celestial d'avui podria afegir tensió a les teves emocions. Aviat passarà.
Aquari
En aquest moment potser estàs travessant una etapa de reestructuració a la teva vida i n'hi ha que ho perceben. Avui bona part de la teva atenció se centrarà en la teva carrera i el lloc que desitges ocupar a la societat. Aquests dos aspectes de la teva vida potser estan en conflicte en aquest moment a causa de lenergia astral en joc. Vaig poder que trobis que el que expresses exteriorment no reflecteix el que sents íntimament.
Peixos
Avui podries sentir que has de fer alguna cosa per un dels teus amics. Potser hi ha algun tema entre vosaltres del qual no parlen des de fa temps. Aquest espai sense resoldre es pot descompondre i empitjorar si no intentes resoldre'l ara. El panorama planetari d'avui reuneix el teu sentit d'obligació i de responsabilitat amb el teu costat sensible i emocional.