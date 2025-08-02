TELEVISIÓ
Les sèries del mes (i II)
Les estrenes de l’agost es completen amb l’esperada sèrie sobre l’univers ‘Alien’ o l’adaptació de la premiada novel·la ‘Todo esto te daré’, de Dolores Redondo.
Una aposta de terror (del de veritat) és la que arribarà des de l’espai exterior amb l’esperada Alien: Planeta Tierra (Disney+, 13 d’agost), una preqüela de l’aclamada pel·lícula del 1979 protagonitzada per Sigourney Weaver.
Sintètics, xenomorfs, ciborgs, heroïnes, una trama més que complexa i molta tensió seran la tònica dominant d’una sèrie amb el segell de Ridley Scott i l’ombra dels innombrables intents fallits de narrar l’univers Alien d’una manera decent i a l’altura de les dues primeres i brillants pel·lícules de la saga. L’expectació, en aquest sentit, és màxima.
La sèrie argentina ‘En el barro’ neix de l’exitós drama policial ‘el marginal’
Mentrestant, el 14 d’agost s’estrenarà En el barro (Netflix), una sèrie argentina que neix del reeixit drama policial El marginal. En aquesta ocasió assistim a una història carcerària en què cinc preses lluitaran per sobreviure malgrat la corrupció i les lluites de poder.
Dolores Redondo va guanyar el Premi Planeta el 2016 amb el llibre Todo esto te daré, una història que ha servit d’inspiració per a una sèrie homònima de producció francesa que veurà la llum el 19 d’agost a Filmin. La trama narra els dubtes de Manuel sobre la mort del seu marit, davant la sospita que hagi estat assassinat.
El mes es tanca amb el thriller ‘Dos tumbas’, amb Kiti Mánver i Álvaro Morte
Del creador de BoJack Horseman, el dia 22 Netflix estrena una nova comèdia d’animació que explora amb sensibilitat i humor els lligams familiars i el pas del temps. Long Story Short segueix la vida de tres germans al llarg de diverses dècades, mostrant com els records, els traumes i els moments compartits configuren la seva identitat.
I el 29 d’agost arriba a Netflix Dos tumbas, dirigida per Agustín Martínez amb guions de Jorge Díaz i Antonio Mercero i protagonitzada per Kiti Mánver, Álvaro Morte i Hovik Keuchkerian. Un thriller sobre la desaparició de dues adolescents i una àvia decidida a continuar la investigació pel seu compte, al marge de la policia. Tensió i molt misteri per tancar un mes molt complet.