Dansa i paisatge: 'traginant pulsions'

Dansa i paisatge

Dansa i paisatge

LA PROPOSTA DEL DIA

DANSA I PAISATGE: ‘TRAGINANT PULSIONS’

Espectacle de dansa a càrrec de la Cia. RM&E. Hora: 12.30 h. La Farga Rossell. La Massana.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA

8-14 h i 16-20 h: 8è Open de pesca de salmònids amb mosca sense mort.

11-23 h: Mercat de la Vall.

11.30-14 h i 16-20.30 h: jocs de fusta per a infants, al carrer Callaueta.

12 h: sardanes, a la plaça del Poble.

12 i 13.15 h: Pas a pas, espectacle de dansa i teatre, al barri antic.

12.30 h: ball de gegants medievals, a la plaça del Consell.

16-21 h: Festa del joc: inflables, tallers i activitats infantils, al Parc Central.

16.30 h: actuació castellera a la plaça Príncep Benlloch.

17-23 h: LSA_OPEN_2025, a l’skateparc de la Serradora - Santa Coloma.

18 h: sardanes, a la plaça del Poble.

18.30 h: plantada i cercavila de gegants.

19.30 h: Festa de l’escuma, al Parc Central.

21.30 h: Does, espectacle de circ i teatre al Parc Central.

22 h: Il·lu by Cirque du Soleil.

23.30 h: Al·lèrgiques al pol·len + Julieta (pop, electrònica, i música urbana) + DJ Ciretek a la plaça Guillemó.

VISITES

VISITA NOCTURNA AL CAMÍ HIDROELÈCTRIC D’ENGOLASTERS

Descobreix el Camí hidroelèctric d’Engolasters i endú-te’n un munt d’anècdotes! Hora: 20 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

MÚSICA

XXVI FESTIVAL ORGUE&ND. ‘A LA LLUM DEL BARROC I EL CLASSICISME’

Des de fa diversos anys, el Festival Orgue&nd col·labora amb el prestigiós concurs internacional Andorra Sax Fest, establint un diàleg singular entre dos instruments de gran personalitat: l’orgue i el saxòfon. Hora: 21.30 h. Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.

CONCERT VIBRAND MUSIC

Podràs gaudir de grans èxits dels 70-80-90 amb el grup Vibrand Music. Hora: 21 H. Dagda Iris Pub. Canillo.

