AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
DANSA I PAISATGE: ‘TRAGINANT PULSIONS’
Espectacle de dansa a càrrec de la Cia. RM&E. Hora: 12.30 h. La Farga Rossell. La Massana.
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA
8-14 h i 16-20 h: 8è Open de pesca de salmònids amb mosca sense mort.
11-23 h: Mercat de la Vall.
11.30-14 h i 16-20.30 h: jocs de fusta per a infants, al carrer Callaueta.
12 h: sardanes, a la plaça del Poble.
12 i 13.15 h: Pas a pas, espectacle de dansa i teatre, al barri antic.
12.30 h: ball de gegants medievals, a la plaça del Consell.
16-21 h: Festa del joc: inflables, tallers i activitats infantils, al Parc Central.
16.30 h: actuació castellera a la plaça Príncep Benlloch.
17-23 h: LSA_OPEN_2025, a l’skateparc de la Serradora - Santa Coloma.
18 h: sardanes, a la plaça del Poble.
18.30 h: plantada i cercavila de gegants.
19.30 h: Festa de l’escuma, al Parc Central.
21.30 h: Does, espectacle de circ i teatre al Parc Central.
22 h: Il·lu by Cirque du Soleil.
23.30 h: Al·lèrgiques al pol·len + Julieta (pop, electrònica, i música urbana) + DJ Ciretek a la plaça Guillemó.
VISITES
VISITA NOCTURNA AL CAMÍ HIDROELÈCTRIC D’ENGOLASTERS
Descobreix el Camí hidroelèctric d’Engolasters i endú-te’n un munt d’anècdotes! Hora: 20 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.
MÚSICA
XXVI FESTIVAL ORGUE&ND. ‘A LA LLUM DEL BARROC I EL CLASSICISME’
Des de fa diversos anys, el Festival Orgue&nd col·labora amb el prestigiós concurs internacional Andorra Sax Fest, establint un diàleg singular entre dos instruments de gran personalitat: l’orgue i el saxòfon. Hora: 21.30 h. Església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. La Massana.
CONCERT VIBRAND MUSIC
Podràs gaudir de grans èxits dels 70-80-90 amb el grup Vibrand Music. Hora: 21 H. Dagda Iris Pub. Canillo.