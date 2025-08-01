Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

Tipos malos 2 15.30 16.15**** 17.30

18.15**** 19.45 21.45

Devuélvemela 18.00 20.00 22.30

Quíen quiere casarse.... 17.45

Los 4 fantásticos: primeros pasos 17.00** 19.30** 20.15****

22.00**

Pitufos 15.15

Superman 19.45 22.15

Padre no hay más que uno 5 17.45

Jurassic world: el renacer 19.30 22.00

Elio 15.45

Cómo entrenar a tu dragón 15.30

F1 22.00

Lilo & Stich 15.45

CINEMES GUIU

Los tipos malos 2 18.15

La gran ambicion 18.00

Misterioso asesinato... 20.15