Prediccions del zodíac
Aries
Hi ha molt enfocament a la teva carrera en aquest moment i has d'aprofitar aquesta oportunitat per començar algunes transformacions en aquesta àrea que vagin millor amb el teu estil de vida. Tingues en compte la teva qualitat de vida general i les coses que veritablement més t'importen. L'aspecte en joc avui et recorda fer-te càrrec i fer servir el teu foc interior per alimentar les passions més ardents.
Taure
Cuida de no cuinar-te a la teva pròpia salsa. Descobriràs que durant molt de temps has construït una gran olla de material bullint ple de drama emocional intens i confusió. Si no et situes bé, t'hi trobaràs ofegant-te mentre agreujas les persones que estan a prop perquè es cremen amb el líquid que s'escampa. Utilitza la influència planetària d'aquest dia per tornar al teu centre.
Bessons
Avui inicia projectes creatius nous que et permetran sortir de la teva bombolla interior. Descobriràs que hi ha un estímul d'energia per al teu ego que t'ajudarà a sentir més seguretat personal i així poder manejar qualsevol cosa que vulguis. L'energia celestial d'avui us ajudarà a posar les parts masculines i femenines de la vostra personalitat en equilibri.
Cranc
Els secrets, els somnis i les energies inconscients sorgiran a la superfície d'una manera agressiva. Probablement necessitis trobar una sortida positiva per a aquestes energies o en cas contrari s'allotjaran dins teu. Desitjaràs considerar la idea de consultar un oracle com el Tarot o un joc de cartes. La influència celestial d'aquest dia carregarà l'atmosfera amb força tremenda.
Lleó
Avui descobriràs la teva part extravertida, encara que la teva conducta normal cap al món exterior és força analítica i reservada. No hauries de témer aprofundir en el teu psiquis en un dia com avui. Aprofundeix i aprèn que tens una gran reserva d'energia a la teva disposició. En aquest moment la configuració celestial està vessant llum a la part més profunda del teu ésser interior.
Verge
Avui et trobaràs a la mercè dels altres en alguns aspectes. Potser és que tinguis ànsia per acabar les coses, encara que les regles del joc segueixen canviant. Intenta integrar els costats actius i passius de la teva personalitat amb l'ajuda de les poderoses energies planetàries d'aquest dia. Hi ha molta passió interna que desitja una veu al món exterior.
Balança
No permetis que ningú t'aturi de fer allò que necessitis fer i anar on necessitis anar. Aquest és un període important de la teva vida i té molt a veure amb el poder del teu veritable ésser. Si vols que alguna cosa surti bé, hauràs de prendre la iniciativa i fer allò que hagis de fer. El dia d'avui us ofereix molt poder majestuós i energia transformadora, ajudant-vos a fer una diferència positiva en el vostre propi món.
Escorpí
Pots estar passant per una fase de transformació pel que fa a les teves creences espirituals. Potser sentis la necessitat de seguir una educació formal d'alguna mena per enriquir la teva ment. L'empenta cap a una major consciència avui està accentuada gràcies a la influència activa de la configuració planetària. Utilitza aquesta ona poderosa per actualitzar aquests plans.
Sagitari
Durant les properes tres setmanes, les finances seran el vostre centre d'atenció i descobrireu que tot el vostre sistema de valors és qüestionat durant aquest període. Avui descobriràs que els planetes i la seva influència estan donant més protagonisme a aquests temes i suggerint que hi pot haver una transformació poderosa per a tu a la teva feina.
Capricornio
El temps compartit amb la teva parella i amics íntims us oferirà moltes satisfaccions avui. Descobriràs que hi ha molt de foc i passió cremant en aquestes àrees de la teva vida i que hi ha una important connexió entre tots dos. L'ardent energia celestial d'avui suggereix que està passant una gran transformació, ajudant-te a enfortir les relacions amb els altres.
Aquari
Hi ha transformacions a llarg termini produint-se a les teves societats amb altres en aquest moment, i descobriràs que aquestes tendències estan sent posades en escena avui gràcies a l'alineació planetària actual. La comunicació juga un rol molt important en aquest procés, i veuràs que com més comparteixis els teus pensaments amb els altres, més s'aclariran els temes. Hi ha un foc interior que necessita sortida.
Peixos
Protestar tot el temps no us portarà enlloc. Aquest és un moment en què pensar positivament és crític. Les tres setmanes següents seran com un període de renaixement per a tu de moltes maneres. Aquest sentiment encara és més accentuat per l'alineació celestial d'avui. Descobriràs que la teva àrea de romanç i nens es troba una cosa inestable i no has de témer encoratjar grans canvis en aquests aspectes de la teva vida.