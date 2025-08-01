TELEVISIÓ
Les sèries del mes (I)
l'agost arriba carregat de novetats a les plataformes, des de l’èpica ‘El gran guerrero’, protagonitzada per Jason Momoa, fins a la preqüela del clàssic ‘Alien’.
El mes d’agost arriba carregat de sèries a les principals plataformes d’estríming, amb propostes de terror, drama, acció, comèdia... Una bona excusa per endur-se la tauleta a la platja i gaudir de la tan esperada segona temporada de Miércoles i de l’estrena de l’espanyola Dos Tumbas, les aventures d’El gran guerrero Jason Momoa o la preqüela del clàssic Alien: Planeta Tierra.
L’agost arrenca amb El gran guerrero, que arriba avui mateix a Apple TV. Es tracta d’una aventura escrita, protagonitzada i produïda per Jason Momoa. L’epopeia, de nou episodis, està basada en la història real del guerrer Ka’iana i el procés d’unificació i colonització de Hawaii a final del segle XVIII.
Amb música del compositor guanyador del Grammy i l’Oscar Hans Zimmer i les illes de Hawaii com a escenari, es tracta d’un projecte personal de Momoa (d’ascendència hawaiana) per explicar una història narrada des de la perspectiva indígena.
Mentrestant, Netflix continua apostant per la ficció coreana amb el drama judicial El sinuoso camino del derecho, que s’estrena demà. Una jove advocada amb un gran sentit de la justícia (Jung Chae-yeon) s’incorpora a un bufet d’elit des d’on haurà d’enfrontar-se al complex món legal de la mà d’un exigent mentor.
El dia 6, la mateixa plataforma estrena l’ansiada continuació de Miércoles, que es veu emparada per l’èxit sense precedents de la primera entrega, un dels més significatius de la història de Netflix. En aquesta segona temporada de la ficció de Tim Burton, de vuit episodis (els quatre primers arriben a l’agost i la resta es podran veure a partir del 3 de setembre), es resoldrà un nou misteri sobrenatural amb el característic humor negre de la jove de la família Addams, interpretada per Jenna Ortega.