AGENDA
Festa Major d'Andorra la Vella
LA PROPOSTA DEL DIA
FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA
11 h: gran rua de Festa Major. Plaça del Poble.
16 h: espectacle de cloenda de les activitats de lleure, esportives i artístiques del mes de juliol. Plaça del Poble.
18.45 h: gran repic de campanes.
19 h: inauguració de la Festa Major a la plaça Príncep Benlloch.
20 h: II Gran Premi d’Andròmines Bici Lab Andorra.
21 h: Edu Mutante: Saludos cordiales.
22 h: Il·lu by Cirque du Soleil.
23.30 h: concerts de Festa Major: Los Rebeldes (rock’n’roll) + Catarres (pop-folk)+ DJ Tunyiix, a la plaça Guillemó.
MÚSICA
SOLO DE VIOLA A CÀRREC D’ESTEVE TICÓ
Esteve Ticó, violista de l’ONCA i format en el si de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, de la Jonca i del Liceu, presenta una actuació de 50 minuts a través de les Suites 3 i 5 de Bach a través de la viola. Hora: 19 h. Museu Nacional de l’Automòbil. Encamp.
CONCERT VIBRAND MUSIC
La banda interpretarà els temes que més t’agraden d’artistes com Sting, Dona Summer, A-ha, Aretha Franklin i Bruno Mars, entre molts altres. Hora: 21 h. Hotel Piolets. Centre Soldeu. Canillo.
CONCERT PACO HERNÁNDEZ
Concert del cantautor de manresa Paco Hernández. Hora: 22.30 h. La Fada Ignorant. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.