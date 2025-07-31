AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
SORTIDA SOCIAL AMB ‘EL PURITO’ RODRÍGUEZ
Sortida social en bicicleta prèvia a La Purito Andorra. La sortida de l’esdeveniment s’efectuarà al Bici Lab Andorra fent un recorregut passant per la frontera, la Comella, Engolasters, Pardines, Encamp, per acabar de nou al Bici Lab Andorra. Un total de 47 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.065 metres. Hora: 9.15 h. Bici Lab. Andorra la Vella.
ESDEVENIMENTS
SORTIDA GUIADA AL REC DEL SOLÀ D’ANDORRA LA VELLA
Sortida guiada pel rec del solà d’Andorra la Vella amb unes vistes panoràmiques espectaculars, on descobrir de la mà d’Andorra Sostenible el patrimoni natural de la vall i la flora que envolta aquest camí. Hora: 10 h. Rec del solà des del col·legi Sant Ermengol. Andorra la Vella.
SER APICULTOR PER UN DIA I VISITA GUIADA PER SANTA COLOMA
Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. A més, visitareu el patrimoni de Santa Coloma incloent l’Espai Columba, l’església de Santa Coloma i el jaciment de la Margineda. Hora: 10 h. Santa Coloma.
MÚSICA
NITS D’ESTIU / CONCERT AMB FLAMENCO-JAZZ PROJECT
La música torna a ser protagonista amb el concert del grup Flamenco-Jazz Project, on el trio, format pel guitarrista Vicenç Solsona, Manuel Alonso i el contrabaixista Juan Carlos Buchan, oferirà una nit màgica de fusió entre el flamenc i el jazz. Hora: 20 h. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.
CAPVESPRES D’ESTIU
Concert a càrrec d’Eugenia Correia i Lluís Cartes. Hora: 20 h. Poble d’Erts. La Massana.
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR D’ANDORRA LA VELLA 2025
19 h: torneig de vòlei platja 3x3 mixt, amb l’animació de la DJ Lolalolitax.
Inscripcions: de les 17.30 a les 18.30 h. Pistes de vòlei platja. Parc Central.