TELEVISIÓ
Un retorn inesperat
La cineasta canadenca Celine Song ha anunciat que prepara una seqüela de la comèdia romàntica ‘My Best Friend’s Wedding’, estrenada el 1997
La cineasta canadenca Celine Song prepara una seqüela de la mítica comèdia romàntica La boda del meu millor amic (My Best Friend’s Wedding) per al gegant de l’entreteniment Sony, segons va informar dimarts The Hollywood Reporter. El projecte es troba encara en una fase inicial de desenvolupament i, ara per ara, només s’ha confirmat que Song s’encarregarà del guió, però no de la direcció.
La pel·lícula original, estrenada el 1997, estava protagonitzada per Julia Roberts en el paper de Julianne i Dermot Mulroney com a Michael, dos amics que, anys enrere, havien fet un pacte: si als 28 anys continuaven solters es casarien. Quan Michael anuncia que es casarà amb Kimberly (Cameron Diaz), Julianne té només quatre dies per intentar impedir el casament.
La cinta es va convertir en un èxit aclaparador de taquilla i va recaptar 127 milions de dòlars només als Estats Units. Amb el temps, la producció s’ha consolidat com un clàssic del gènere romàntic i ha estat reconeguda per subvertir certes convencions narratives i per l’encant del seu repartiment principal.
Celine Song, que és coneguda pel seu èxit recent Past Lives, s’ha guanyat el reconeixement per la seva sensibilitat emocional i la capacitat de renovar històries d’amor des d’una mirada contemporània. Tot i que encara no se sap si els protagonistes originals repetiran els seus papers, l’anunci de la seqüela ja ha despertat expectació entre els seguidors del gènere, sobretot a les xarxes socials. Els detalls sobre la trama tampoc s’han revelat, però s’espera que la nova producció explori els nous vincles dels protagonistes.
Aquest nou projecte s’afegeix a Materialists, una comèdia romàntica escrita per Song i estrenada aquest any, protagonitzada per Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal, que també aposta per reinventar el gènere amb un enfocament fresc i actual.