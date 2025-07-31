Prediccions del zodíac
Aries
El treball i les coses relacionades amb la teva professió seran especialment importants aquest dia. En general, descobriràs que el teu humor serà força bo i que tindràs l'energia física per enfrontar gairebé qualsevol desafiament que aparegui. Més la teva garrepera estarà a l'ordre del dia, per tant vés amb compte. La configuració celestial actual t'ajudarà a carregar-te amb molt de magnetisme personal.
Taure
Avui sentiràs que la teva confiança relacionada a la teva feina disminueix, a causa de fets inesperats impulsats per l'energia astral en funcionament. Descobriràs que la tensió dins del teu ésser interior es presentarà i et recordarà que el desig mundà simplement ja no et servirà més. Pren el control del teu món, i no deixis que els vells hàbits continuïn sense posar-te a pensar a quin lloc del camí et portaran.
Bessons
Hi ha una qualitat elèctrica a la teva ment en aquest dia que vol explorar nous camins a la llibertat. Potser és perquè tens un bloqueig comunicatiu al teu món que necessita alliberar-se i curar-se. Potser el bloqueig estigui actualment al teu cor, previnent-te de dir la veritat del que realment creus. La influència de la configuració astral del dia et demanarà que tendis aquests temes sobre la taula.
Cranc
Certa atenció extra que recentment li has estat prestant a casa teva i família afectarà la teva feina. La teva carrera portarà la teva energia a una direcció mentre que la teva vida casolana et tirarà cap a una altra. Aquest contrast agut d‟interessos estarà representat per les energies celestials contradictòries d‟aquest moment. Adona't que tenen molt poder dins teu, i que depèn de tu prendre les opcions que més et serviran.
Lleó
La cerca interna de la teva ànima que has iniciat recentment començarà a manifestar-se més i més en la teva realitat externa. Si realment no has estat cuidant correctament el teu espai interior, les coses es posaran una mica febles sota la combinació actual de les energies celestials. Descobriràs que la pau interior és una peça clau per mantenir un equilibri saludable amb el món exterior. Dóna al teu cor el permís per alliberar-se.
Verge
Donada la configuració planetària actual, és força probable que tinguis fluctuacions inesperades en la teva situació financera. Descobriràs que hi ha una gran empenta per construir, i que abans o després hi haurà un gran alliberament d'energia que canviarà les coses dràsticament. Intenta posar les coses sota control. Adopta una actitud realista quan es tracti del teu compte bancari.
Balança
No hi ha cap problema que avui no puguis resoldre el dia d'avui. Les teves habilitats innates estaran intensificades per veure objectivament, analitzar des de diverses perspectives i prendre decisions encertades.
Escorpí
Hi ha una continuació de l'energia fortament agressiva dels darrers dos dies gràcies a la configuració celestial del dia d'avui. Els teus costats masculins i femenins treballaran conjuntament per poder mostrar les teves emocions internes al món exterior. Desitjaràs explorar alguns assumptes creatius per alimentar la teva energia interna. Pren-te temps per atendre el teu nen interior.
Sagitari
Et trobes a la darrera cua d'un cicle mensual llarg on els valors i les finances han estat l'enfocament de la teva atenció. Ja és hora de solidificar les teves conclusions i posar-les a la pràctica. La configuració dels planetes d'avui us ajudarà a equilibrar les vostres parts internes i externes en relació amb aquests temes. Pren fortes passes cap a l'assoliment d'un pla pràctic que t'ajudi a seguir endavant els propers mesos.
Capricornio
Recorda que mentre algunes parts teves són extremadament fortes i agressives, hi ha altres parts que són febles i delicades com les ales d'una papallona groga. Pren tranquil·lament aquests aspectes del teu psiquis. Aquestes parts precioses del teu ésser són increïblement integrals i essencials a mantenir l'equilibri saludable de la teva vida. Explora les dues peces del teu ésser amb l'ajuda de l'energia astral en funcionament.
Aquari
És important que confiïs en tu en un dia com aquest. Els altres segurament entraran en acció i descobriràs que interactuar-hi serà especialment gratificant i que realment pots aprendre alguna cosa. La cosa a recordar, però, és no deixar-se confondre amb l'agressió dels altres. Hi haurà més harmonia entre la teva personalitat interior i exterior.
Peixos
Has passat l'últim mes en un procés de renaixement en què certs cicles ja han arribat a un tancament. És temps d'iniciar nous cicles que us portaran vigor renovat a la vostra vida. Neteja els vells hàbits i patrons per deixar espai al que és nou. Avui, la combinació d'influències astrals us oferirà molta energia molt forta en la qual recolzar-vos.