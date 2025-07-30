AGENDA
Mon petit cirque
LA PROPOSTA DEL DIA
‘MON PETIT CIRQUE’
Espectacle de clown creat per Moi Jordana Cia amb l’acompanyament de Caroline Dream Espectacle. Hora: 18 h. Prat Gran. La Massana.
VISITA
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ ‘EULÀLIA GRAU. L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’
Eulàlia Grau és una de les artistes més significatives de la transició de la dictadura de Franco. Està considerada una autora entre el paper d’artista d’avantguarda i l’activista. Hora: 19.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.
MÚSICA
NORTHERN CELLOS
Concert. Northern Cellos. Let’s Rock, Let’s Dance... Let’s Cello! Espectacle amb cellos elèctrics i bateria on sonaran grans hits de rock, pop i dance. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.
TUC DE NEU - NITS OBERTES
Tuc de Neu és una experiència musical basada en la intimitat d’una guitarra i una veu. Es tracta del projecte del musicòleg i guitarrista Diego Galdón i la cantant Francesca Guardiola. Hora: 21 h. Plaça Major. Ordino.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
L’exposició Salt al Vuit mostra una selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí d’Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.'