Un crim entre fòssils
Netflix estrena avui la pel·lícula ‘La huella del mal’, gravada al voltant dels jaciments arqueològics d’Atapuerca i protagonitzada per Blanca Suárez
La huella del mal, una adaptació de la novel·la homònima de Manuel Ríos San Martín, qui també dirigeix la pel·lícula, s’estrena avui a Netflix. El film està protagonitzat per Blanca Suárez i Daniel Grao, i està gravat a la província de Burgos.
La trama arrenca amb una visita escolar als jaciments d’Atapuerca, durant la qual un jove de catorze anys descobreix que una de les figures que reprodueixen enterraments prehistòrics no és una rèplica, sinó el cos real d’una noia morta. La víctima és Eva Santos, veïna d’Atapuerca, trobada nua i col·locada en posició fetal, en un escenari que recorda un crim ritual ocorregut sis anys abans. Aquest descobriment obliga a reactivar la investigació policial a càrrec de Silvia Guzmán, inspectora de la UDFV, i Daniel Velarda, un antic agent ara dedicat a la seguretat privada.
El film és la primera ficció rodada als jaciments d’Atapuerca
El rodatge va tenir lloc als jaciments de la serra d’Atapuerca, al Museu de l’Evolució Humana (MEH) i al Centre d’Arqueologia Experimental (Carex). La idea per a la novel·la va sorgir durant una visita de l’autor al Carex i ara, el llibre, presentat el 2019 al MEH, cobra vida en aquesta adaptació cinematogràfica.
El Museu de l’Evolució Humana ha destacat que el Sistema Atapuerca és un referent internacional en l’àmbit de la prehistòria i la divulgació científica, motiu pel qual rep nombroses peticions per realitzar documentals i reportatges. Tot i això, La huella del mal és la primera pel·lícula de ficció que es roda al voltant dels jaciments prehistòrics, fet que suposa un nou impuls per donar a conèixer el projecte a un públic més ampli.
Manuel Ríos San Martín és el director de la pel·lícula
El film compta amb la participació d’RTVE, Netflix i la cadena alemanya ZDF, i té les vendes internacionals a càrrec de Film Factory.