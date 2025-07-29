TELEVISIÓ
Caminar per no morir
La pel·lícula ‘The Long Walk’ ha estat presentada a la Comic-Con San Diego aquesta setmana i arribarà a les sales de cinema el pròxim 12 de setembre
La nova adaptació cinematogràfica de The Long Walk, basada en la novel·la distòpica que Stephen King va publicar el 1979, arribarà a les sales de cinema el pròxim 12 de setembre. El film ha estat presentat aquesta setmana a la Comic-Con de San Diego, on ha generat gran expectació entre els seguidors del mestre del terror i la ciència-ficció.
La pel·lícula, ambientada en un futur opressiu, narra un concurs macabre en què cent adolescents han de caminar sense parar sota la vigilància d’un cos militar implacable. Només un pot guanyar; els que s’aturen, moren. Una metàfora sobre la resistència, el control i la deshumanització que ha esdevingut un clàssic de culte dins l’obra de King.
L’actor Mark Hamill, conegut mundialment pel seu paper com a Luke Skywalker a Star Wars, interpreta el cap militar que dirigeix l’operació, en un dels papers més foscos de la seva trajectòria. Durant la seva intervenció, Hamill va revelar que va estar a punt de retirar-se de la interpretació l’any 2019 per centrar-se exclusivament en el doblatge. Tanmateix, la proposta de directors com Mike Flanagan –responsable de The Life of Chuck– el van fer canviar d’opinió. Hamill va reconèixer que aquest projecte l’ha allunyat dels seus rols habituals i que King “és un escriptor amb una capacitat increïble per explorar gèneres molt diferents”.
Per la seva banda, Tut Nyot, que encarna un dels joves protagonistes, va remarcar la càrrega simbòlica de la història: “És una pel·lícula que parla del que som com a persones, de les nostres pors i creences.” L’actor David Jonsson va afegir que el missatge social de la novel·la continua plenament vigent, ja que King escrivia pensant en el govern i el poder, i “aquesta obra encara ressona amb força avui dia”.
La producció està dirigida per Francis Lawrence i arriba als cinemes amb la promesa de convertir-se en una de les grans estrenes de la temporada.