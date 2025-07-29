Bibliopiscina
FESTES I TRADICIONS
FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
11.30 h: missa
18 h: obertura de les atraccions
18.30 h: Amb P de Pallasso
19.30 h: havaneres
20.30 h: ball en línia
22.30 h: castell de focs
23 h: nit de versions
03.30 h: discomòbil.
Sant Julià de Lòria.
ACTIVITATS INFANTILS
BIBLIOPISCINA
Sessió de contacontes a la piscina de la Mola. També hi haurà una cistella de llibres i revistes per a tothom. Hora: 11 h. Piscina de la Mola. Encamp.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.
ALBRECHT DÜRER
Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.Fins a l’11 d’octubre.
‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’
L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.
‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’
A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.