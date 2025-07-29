Bibliopiscina

Bibliopiscina

Bibliopiscina

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

11.30 h: missa

18 h: obertura de les atraccions

18.30 h: Amb P de Pallasso

19.30 h: havaneres

20.30 h: ball en línia

22.30 h: castell de focs

23 h: nit de versions

03.30 h: discomòbil.

Sant Julià de Lòria.

ACTIVITATS INFANTILS

BIBLIOPISCINA

Sessió de contacontes a la piscina de la Mola. També hi haurà una cistella de llibres i revistes per a tothom. Hora: 11 h. Piscina de la Mola. Encamp.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

ALBRECHT DÜRER

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.Fins a l’11 d’octubre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

