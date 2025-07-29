CARTELLERA
Los 4 fantásticos
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu
CINEMES ILLA CARLEMANY
Los 4 fantásticos 16.00** 17.45**** 19.00** 20.00**** 22.00**
Pitufos 15.15 17.15
Se lo que hicisteis el último verano 19.30 22.15
Superman 16.30 19.30 22.15
Padre no hay más que uno 5 15.30 17.30
Jurassic World: El renacer 19.15 22.00
Elio 15.30 17.30
Cómo entrenar a tu dragón 21.45
Lilo & Stitch 15.45
F1 19.30 21.45
CINEMES GUIU
Se lo que hicisteis en último verano 19.00
Padre no hay más que uno 5 19.15