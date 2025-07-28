HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El teu camp de possibilitats és molt més ampli del que és comú. L'expansió i el creixement són afins a aquesta influència i, si et permets el temps per avaluar les coses i somiar, potser et sorprengui el que se't pot acudir. Ja sigui que et concentris en un problema que necessita ser resolt, et dediquis en una expressió creativa o simplement miris les estrelles, les idees i les solucions fluiran a la teva ment.
Taure
Pots tenir alguns amics que faran grans coses per la societat. Són persones molt dotades, però, tenen por de demostrar-ho. Si és així, l'alineació planetària en joc us ajudarà a presentar-los al món. Llevat que aquests amics en realitat siguis tu! No permetis que la teva timidesa faci que t'amaguis darrere excuses ximples. Fes-te valer, i no tinguis por mostrar la teva destresa!
Bessons
Tots nosaltres, en un moment o altre, tenaçment defensem els nostres ideals sense escoltar els punts de vistes dels altres. L'alineació planetària et dirà que treballis en el teu sentit de treball en equip i companyonia. Sempre hi ha més duna solució a un problema.
Cranc
Probablement ets una persona que necessita una atmosfera tranquil·la per treballar amb eficiència. Avui resultarà difícil fer alguna cosa. Et sentiràs extremadament sensible i susceptible, i la tensió que sents entre els teus companys de feina et pot resultar molt desestabilitzadora.
Lleó
Has intentat distanciar-te del veïnat i de l'atmosfera social en què vas créixer? Avui, la configuració planetària et farà pensar en allò que li pots tornar a la societat. Algunes de les teves idees poden semblar utopies, però poden, però, ser útils per a tu i d'altres en els propers anys.
Verge
Aquest podria ser un dia molt filosòfic per a tu. Podries adonar-te que potser ets una mica intransigent en alguna de les teves relacions. Amb quin sistema de valors jutges els altres? No creus que hauries de posar una mica de perspectiva en la manera com jutges les accions i les actituds d'altres persones? Aquestes són el tipus de preguntes que t'hauràs de fer avui.
Balança
No hi ha cap problema que avui no puguis resoldre el dia d'avui. Les teves habilitats innates estaran intensificades per veure objectivament, analitzar des de diverses perspectives i prendre decisions encertades. Afavoreix l'escenari ideal perquè es resolguin gairebé tots els aspectes de la teva vida amb què no estàs feliç.
Escorpí
La combinació de les influències planetàries d'avui pot reforçar la teva naturalesa a vegades agressiva i també augmentar la teva habilitat per pensar. Si pots fer que aquestes dues característiques treballin juntes, et proveiran de la fórmula ideal per obtenir allò que més vols. Realitza una llista de les coses que consideres les prioritats més importants i comença a complir les teves tasques.
Sagitari
La configuració formada pels planetes ara et pot veure amb molta més concentració a pensar ia resoldre problemes que a sentir. Per a tu, atesa la teva naturalesa sensible, això pot ser un veritable atractiu i n'has de prendre avantatge. Encarrega't de qualsevol cosa que requereixi concentració i agudesa mental, com treure pressupostos, planificar o resoldre problemes.
Capricornio
És possible que les teves metes financeres i tot allò que calgui per obtenir-les, avui semblin ser molt més tangible. Els planetes i la seva influència actual poden aguditzar l'habilitat per pensar clarament. A més, l'aspecte en joc millora l'habilitat que ja tens per resoldre coses.
Aquari
És un bon moment per pensar seriosament en els problemes que tens a la vida. Aquests temes tendeixen a invocar respostes emocionals que estan més lligades amb el passat que amb la situació actual i, gràcies a l'alineació planetària, seràs capaç de pensar-hi sense tenir desbordes emocionals.
Peixos
Si hi ha alguna cosa que recentment ha provocat que no sàpigues com actuar, aquest és el moment perfecte per asseure't i pensar les coses. Avui la teva habilitat per veure la situació des de diversos angles i de lligar els esdeveniments es veurà ampliada.