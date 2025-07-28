TELEVISIÓ
El guerrer de Hawaii
Jason Momoa interpreta un noble hawaià que es rebel·la contra la unificació de les illes al segle XVIII. La sèrie, basada en fets reals, arribarà a Apple TV+ l’1 d’agost.
Apple TV+ estrenarà el pròxim 1 d’agost la sèrie El gran guerrer (Chief of War), una producció històrica protagonitzada i cocreada per Jason Momoa (Aquaman, Dune), que s’endinsa en el conflicte polític i militar que va marcar la unificació de les illes Hawaii durant el segle XVIII. La sèrie constarà de nou episodis, i s’estrenarà amb dues primeres entregues, després, oferirà un capítol nou cada divendres fins al 19 de setembre.
Basada en fets reals, El gran guerrer explica la història de Kaʻiana, un noble hawaià que es rebel·la contra les dinasties rivals i l’amenaça de la colonització europea per unificar el seu territori i preservar la sobirania del seu poble. Jason Momoa, que a més de protagonitzar la sèrie n’ha escrit el guió i ha codirigit diversos episodis, ha definit la producció com una mena de Braveheart hawaià, amb una narrativa ancorada en la seva pròpia identitat cultural.
La ficció aposta per l’autenticitat amb un repartiment format majoritàriament per actors polinesis, com Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods o Mainei Kinimaka, entre d’altres. La banda sonora ha estat composta per Hans Zimmer i James Everingham, aportant una dimensió èpica a una producció que vol combinar la força narrativa del drama històric amb el rigor cultural de la tradició oral hawaiana.
La sèrie és una producció de Fifth Season i Chernin Entertainment, amb Doug Jung com a showrunner i codirigida en els seus primers episodis per Justin Chon. Després de l’èxit de See, aquest és el segon gran projecte de Jason Momoa per a la plataforma Apple TV+, i suposa un pas més en la seva aposta per contar històries connectades amb les seves arrels.