XXXVè concurs de gossos d'atura a Canillo

Gossos d'atura

Redacció

CURSOS I TALLERS

AVENTURA DE SUPERVIVÈNCIA A LA NATURA

Una oportunitat per aprendre tècniques essencials i posar a prova el teu instint en plena natura. Encamp.

FESTES I TRADICIONS

XXXVè CONCURS DE GOSSOS D’ATURA A CANILLO

9.30 h Esmorzar popular

11.30 h Inici del concurs.

Planells de Mereig. Canillo.

FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

09 h. Torneig de petanca

De 10 a 13 h Bumper ball

De 10.30 a 13.30 h El petit Centre i El Poblet

D’11 a 13h. Zanimal, teatre

D’11 a 14 h Portes obertes a la piscina

11.30 h Ofici solemne

12.15 h Ballada de la sardana

13 h Aperitiu popular

De 17 a 20 h Bumper ball

18 h Obertura de l’Oasi de Laurèdia

19 h Ballada de tarda amb W’Wise

22 h. Els Pets

00.30 h Fugados de Alcatraz

FESTA MAJOR DE RANSOL

12 h Font de Ferro

12.30 h Concurs de cuina: plats de la padrina

17 h Inflables i tallers infantils

22.30 h Traca de fi de festa

MOUNTAIN FESTIVAL COMAPEDROSA

Aquest festival, que se celebrarà al peu del Comapedrosa, el cim més alt d’Andorra, oferirà activitats com rutes de senderisme i curses de muntanya per a tots els nivells. Hora: de 9 a 19 h. Parc Natural del Comapedrosa. La Massana.

EXPOSICIONS

‘L’ESTIU’

Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

