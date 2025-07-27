AGENDA
XXXVè concurs de gossos d'atura a Canillo
CURSOS I TALLERS
AVENTURA DE SUPERVIVÈNCIA A LA NATURA
Una oportunitat per aprendre tècniques essencials i posar a prova el teu instint en plena natura. Encamp.
FESTES I TRADICIONS
XXXVè CONCURS DE GOSSOS D’ATURA A CANILLO
9.30 h Esmorzar popular
11.30 h Inici del concurs.
Planells de Mereig. Canillo.
FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
09 h. Torneig de petanca
De 10 a 13 h Bumper ball
De 10.30 a 13.30 h El petit Centre i El Poblet
D’11 a 13h. Zanimal, teatre
D’11 a 14 h Portes obertes a la piscina
11.30 h Ofici solemne
12.15 h Ballada de la sardana
13 h Aperitiu popular
De 17 a 20 h Bumper ball
18 h Obertura de l’Oasi de Laurèdia
19 h Ballada de tarda amb W’Wise
22 h. Els Pets
00.30 h Fugados de Alcatraz
FESTA MAJOR DE RANSOL
12 h Font de Ferro
12.30 h Concurs de cuina: plats de la padrina
17 h Inflables i tallers infantils
22.30 h Traca de fi de festa
MOUNTAIN FESTIVAL COMAPEDROSA
Aquest festival, que se celebrarà al peu del Comapedrosa, el cim més alt d’Andorra, oferirà activitats com rutes de senderisme i curses de muntanya per a tots els nivells. Hora: de 9 a 19 h. Parc Natural del Comapedrosa. La Massana.
EXPOSICIONS
‘L’ESTIU’
Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.