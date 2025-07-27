HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
No et sorprenguis si la teva ment va una mica pensativa avui. Les influències astrals en joc et faran pensar com utilitzes el poder que tens sobre les persones. Si fossis una sicoanalista, et preguntaries amb quina finalitat fas servir el poder que posseeixes sobre els teus pacients? Si no ho ets, intenta determinar com fas servir el teu poder en la teva pròpia professió.
Taure
Et sentiràs molt emocional a la comunicació amb els altres. Estàs aconseguint un punt baix en el teu cicle mensual, i podries temptar-te a posar remei a aquest moment difícil amb grans quantitats de menjar o alcohol. Recorda que està bé tenir dies dolents. Aprèn a estimar totes les teves emocions. No té sentit intentar amagar el que sents.
Bessons
Una comunicació poc clara entre tu i les persones amb qui interactues diàriament està començant a instal·lar-se. Potser estàs parlant a mitges perquè no vols que la veritat total sigui exposada. No parlis només de les coses bones, les coses alegres i les coses divertides quan hi ha tant més que ha de ser discutit.
Cranc
Ets una mica irrealista quan es tracta de la teva carrera. Tens les teves energies posades en una meta que no és necessàriament gaire assolible. Aneu amb compte de tancar portes en el camí. No prenguis un camí que sigui tan angost que no tingui cabuda per a un error. Necessites un pla de respatller. El teu cor estarà a flor de pell sobre aquests temes.
Lleó
Un petit esdeveniment despertarà alguna cosa dins teu que et farà prendre la teva espiritualitat molt més de debò. Veuràs que com més desenvolupis aquesta part teva, més descobriràs secrets profunds del teu interior que han estat ocults durant molt de temps.
Verge
Sents temptació a córrer algun tipus de risc, ja sigui a nivell emocional com a físic. Tot i que el teu cor t'urgeix a arriscar-te, aquest no és el millor moment per fer-ho. Hi ha un cert engany en la situació. Pots pensar que ho tens tot a favor quan, en realitat, no és així. Com més seriós sigui el risc, més detingudament heu d'examinar la situació.
Balança
La posició dels planetes avui faràs moltes preguntes existencials. Des de fa un temps, t'has estat preguntant cap on vas a la vida, on està anant el món, i què estem tots fent aquí a la Terra. Avui tindreu l'oportunitat de discutir aquestes preguntes amb amics.
Escorpí
Avui no és un dia que podríem anomenar "lliure de cures". Amb l'alineació planetària en joc, et qüestionaràs els teus valors i creences. En què creus? T'has preparat per iniciar la teva carrera social? Si recentment has sentit la necessitat de comprometre't amb alguna causa, ja sigui religiosa o política, t'hauries de preguntar si tens disposició a lliurar de tu, i quant.
Sagitari
Hi ha dies en què les nostres emocions sobre la vida diària són tan fortes que sentim com que retornem a la nostra infància. I tu no ets certament no tens aversió aquests sentiments. Però avui et sentiràs com un nen espantat dels raigs i trons. Només cal que la teva parella rebutgi un sol gest teu d'afecte avui perquè et converteixis en una xiqueta espantada i dependent.
Capricornio
És molt possible que sentis dubtes quant a comprometre't amb alguna cosa. Tens extrema desconfiança a les persones que tenen idees i opinions molt fixes. No obstant això, hi ha moments a la vida en què és important saber com prendre una decisió; saber com separar el bé del mal. Però per això primer que tot has de respondre a les preguntes fonamentals que tens sobre la teva persona. Pensa en això avui.
Aquari
Ets notable per la teva gran habilitat per a la comunicació. Ets una persona agradable i fresca. Avui la fase en què es troben els planetes podria accentuar altres aspectes de la teva personalitat; aquells que han estat sota una transformació durant les darreres setmanes. Potser sentis una mica de tensió. No sempre has de ser la persona tan agradable que tothom diu que ets.
Peixos
L'atmosfera pesada d'avui us farà sentir una mica de cansament. Potser has d'escoltar una amiga parlar sobre els seus problemes, i ella esperarà que l'ajudis a trobar la solució miraculosa. Però quina tanta disposició tens per als altres avui? No et sorprenguis si les petites coses t'alteren els nervis i t'enfaden. Realment necessites alliberar una mica d'enuig.