TELEVISIÓ
El creuer de la caca
Netflix narra els fets que van passar el febrer del 2013, quan 4.200 persones a bord d’un creuer es van quedar a la deriva, sense electricitat ni lavabos operatius
Netflix va estrenar el passat 24 de juny de 2025 un dels episodis més comentats de la seva nova sèrie documental Fiasco Total. Amb el títol El creuer de la caca, aquest capítol repassa l’infame accident del Carnival Triumph, un creuer nord-americà que el febrer de 2013 va patir un incendi a la sala de màquines mentre navegava pel golf de Mèxic.
L’incident va deixar el vaixell completament a la deriva, sense energia elèctrica, sense propulsió i, sobretot, sense sistemes sanitaris en funcionament. Amb més de 4.200 persones a bord, la situació va esdevenir crítica: els lavabos van deixar de funcionar, les aigües fecals van començar a inundar passadissos i cabines, i molts passatgers es van veure obligats a utilitzar bosses d’escombraries com a alternativa.
El vaixell va passar diversos dies a l’altura de la costa abans de ser remolcat, i les condicions a bord van empitjorar ràpidament, generant una onada de crítiques i una cobertura mediàtica massiva que el batejaria com “el creuer de la caca”. El documental, d’uns 55 minuts i dirigit per James Ross, combina testimonis dels passatgers amb imatges d’arxiu i recreacions dels fets, oferint una reconstrucció crua, incòmoda i fins i tot grotesca del que havia de ser un viatge de plaer.
Amb to irònic però mirada crítica, la peça denuncia la precarietat de la resposta davant emergències en alta mar i la fragilitat de l’experiència turística quan tot falla. Malgrat la seva temàtica escatològica, l’episodi s’ha convertit en un dels més vistos de la plataforma i ha generat un gran debat entre espectadors, mitjans i xarxes socials. El creuer de la caca és un exemple més de com Fiasco Total transforma grans desastres en relats absorbents que barregen el drama humà amb la fascinació pel caos.
La temporada actual de Fiasco Total consta de 8 episodis en total que se centren en altres episodis tràgics i cridaners de la història recent.