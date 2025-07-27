CARTELLERA

Los 4 fantásticos

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

CINEMES ILLA CARLEMANY

Los 4 fantásticos 12.15** 16.00** 17.45**** 19.00** 20.00**** 22.00**

Pitufos 11.45 13.30*** 15.15 17.15

Se lo que hicisteis el último verano 19.30 22.15

Superman 12.30 16.30 19.30 22.15

Padre no hay más que uno 5 12.00 15.30 17.30

Jurassic World: El renacer 19.15 22.00

Elio 11.30 15.30 17.30

Cómo entrenar a tu dragón 13.15 21.45

Lilo & Stitch 12.00 15.45

F1 19.30 21.45

CINEMES GUIU

Pitufos 17.15

Jurassic World: El renacer 17.00

Se lo que hicisteis el último verano 19.15   

tracking