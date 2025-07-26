HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El teu cor es troba embolicat en una relació íntima. Tingues cura d'involucrar-te tant en els seus assumptes que comencis a oblidar-te dels teus. És possible que tinguis una visió molt irrealista de la situació, i especialment en relació amb la teva llar.
Taure
Recorda: menys és més! Només unes poques paraules són suficients per comunicar força idees, i només unes poques accions són capaces de generar tota una allau de moviment. Pren això en compte durant aquest dia. No sobrecarreguis els altres amb coses inútils. Digues el que vols dir i deixa espai per afegir més coses després.
Bessons
Posa't més disciplina pel que fa a la teva situació laboral. Sigues conscient del factor del temps i com això juga un paper important en els teus plans a llarg termini. Avui és un bon dia per pensar en els recursos compartits i com ho estàs conservant per al futur. En aquest moment l'energia astral us ajudarà a emergir diferents aspectes de la vostra vida per construir una estructura sòlida des d'on treballar.
Cranc
Avui adoptaràs la imatge de savi. Les persones busquen en tu disciplina i consells. Assegureu-vos de fer honor a aquest paper i al respecte que els altres us demostren. Avui, gràcies a l'alineació planetària, et veuràs a prop d'aquelles persones grans i més sàvies que tu. El teu pare, o algun tipus de figura paterna a la teva vida tindrà un paper estel·lar al drama d'aquest dia.
Lleó
Aplica algunes de les lliçons que has après a la teva pràctica espiritual i posa-les a treballar en presència dels altres. Descobriràs que les connexions properes amb algunes persones t'ajudaran a ressaltar el sentit de l'obligació que tens cap a la creença del manteniment del sistema que t'ajuda a quedar-te al veritable rumb. La combinació de les energies astrals us ajudarà a realitzar aquesta important connexió.
Verge
La major part del dia involucrarà altres persones i les activitats que gaudeixen junts. Connecta't amb amistats i els teus éssers estimats de manera profunda. Respecta i honra aquells que t'envolten i mantingues la dignitat i la disciplina en tot moment. La influència del teu subconscient et recordarà que has de dominar el teu ego i convidar una mica d'humilitat a la teva vida.
Balança
La teva idea de diversió i entusiasme pot ser molt diferent de les daltres persones. No assumeixis que només perquè tu l'estàs passant bé, tots al teu voltant també ho estan – especialment en un context romàntic. Avui la influència planetària indica que hi ha una discrepància entre el teu costat romàntic i com vols compartir aquesta part teva, contra com l'altra persona vol compartir-la amb tu.
Escorpí
Mals hàbits sobre excessos de substàncies com ara alcohol o drogues seran la figura central. Gràcies a la configuració celestial d'avui, estàs sent cada cop més conscient que les coses que consideres "remeis" per a les emocions doloroses i les situacions difícils estan en realitat empitjorant tot.
Sagitari
No ets del tipus de persones que es fa amics amb facilitat. Necessites un cert temps per poder confiar en algú. El problema és que necessites suport i comprensió dels altres, però no ho vols admetre.
Capricornio
La gent pot pensar que vius la teva vida com si fos un conte de fades. O potser tu vegis així a la teva vida en aquest moment. La configuració celestial d'avui està despertant la teva consciència sobre la manera com fas servir l'engany per encobrir les coses que no vols veure de la teva vida, i que també amagues dels altres.
Aquari
T'estàs guardant les coses dins teu i no li expliques a ningú el que sents. Uns d'aquests dies explotaràs. Segurament estàs mantenint una façana fantasiosa que tot està bé. Projectes una imatge de tu que no és la real. Com a resultat, trobes molt poques persones amb qui realment parles amb honestedat, ja que hi ha molt poques persones que et coneixen veritablement.
Peixos
Pots tenir un punt de vista completament irrealista pel que fa a una societat a què pertanys en aquest moment. Segurament estàs veient només les coses bones i ignorant les dolentes. Pot resultar-te difícil mantenir enfocament en els teus objectius i somnis perquè sents obligació a fer molts compromisos en la teva relació.