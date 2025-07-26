TELEVISIÓ
Infiltrada contra l’odi
Apple TV+ llança al setembre la minisèrie ‘The Savant’, protagonitzada per l’actriu Jessica Chastain i amb una trama sobre espionatge i crítica social
Apple TV+ estrenarà el 26 de setembre The Savant, una minisèrie de vuit capítols protagonitzada i produïda per l’actriu guanyadora de l’Oscar Jessica Chastain, que es perfila com un dels llançaments destacats de la plataforma aquesta tardor. La sèrie està inspirada en fets reals i barreja tensió, espionatge i crítica social.
The Savant segueix una misteriosa investigadora encoberta –interpretada per Chastain– que col·labora amb l’FBI per infiltrar-se en xarxes d’odi online i prevenir possibles atacs extremistes abans que es produeixin. El relat es basa en l’article publicat a la revista Cosmopolitan l’any 2019 titulat “Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?”, en el qual explica la història de la infiltrada. El text va ser escrit per Andrea Stanley, que ha col·laborat en el guió com a assessora.
La protagonista original de l’article, identificada com a K, és una exmarine i expolicia que va col·laborar de manera anònima amb l’FBI. La dona va contribuir a identificar individus vinculats a alguns dels tirotejos més greus de la història recent dels Estats Units, com els de Columbine o El Paso. La minisèrie està dirigida per Matthew Heineman i escrita per Melissa James Gibson i s’estrenarà amb els dos primers episodis el 26 de setembre. Després, la plataforma emetrà un nou episodi cada divendres fins al 7 de novembre.
El repartiment inclou, a més de Chastain, altres noms com Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste i Pablo Schreiber com a estrella convidada. A més, la producció combina elements de suspens, política i realitat crua que fan que The Savant es percebi com una de les produccions més potents de la temporada.