AGENDA

Festa major de Sant Julià de Lòria

Festa major de Sant Julià de Lòria

Festa major de Sant Julià de Lòria

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

‘ANDOMITA 2025’

Una aventura única que connecta les muntanyes d’Andorra amb les platges de l’Hospitalet de l’Infant, a Tarragona. La sortida serà des d’Andorra el 26 de juliol de 2025, i els participants hauran de completar el recorregut abans del 2 d’agost de 2025, moment en què finalitzarà oficialment a l’Hospitalet de l’Infant. Hora: 24 h. Coll de la Botella. La Massana.

FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

10 h Aviada de coets

D’11 a 14 h Portes obertes a la piscina

12 h Ball de Gegants i gegantons

18 h Obertura de les atraccions

De 18 a 19.30 h Zumba Holi

18.45 h Espectacle

19 h Plantada de gegants

20 h Cercavila de gegants

22 h Ball de nit

23.30 h. Cercavila festiva

1 h. Els40 on tour

Sant Julià de Lòria.

DANSA

DANSA I PAISATGE: ‘PAS A PAS’

Espectacle de dansa a càrrec de Jo Dansa i JOCAND. Hora: 12 h. Plaça de Les Fontetes. La Massana

ACTIVITATS

LES VEÏNES DEL CENTRE HISTÒRIC

Tres veïnes del Barri Antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys 70. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel Centre Històric. Hora: 12 h. Centre Històric d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

TALLERS

TALLERS DE SEVILLANES

Taller per aprendre a ballar sevillanes. Hora: d’11 a 12 h. Aura Espai. Escaldes.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà de l’Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab. Fins al 27 de setembre.

tracking