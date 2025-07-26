AGENDA
Festa major de Sant Julià de Lòria
FESTES I TRADICIONS
‘ANDOMITA 2025’
Una aventura única que connecta les muntanyes d’Andorra amb les platges de l’Hospitalet de l’Infant, a Tarragona. La sortida serà des d’Andorra el 26 de juliol de 2025, i els participants hauran de completar el recorregut abans del 2 d’agost de 2025, moment en què finalitzarà oficialment a l’Hospitalet de l’Infant. Hora: 24 h. Coll de la Botella. La Massana.
FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
10 h Aviada de coets
D’11 a 14 h Portes obertes a la piscina
12 h Ball de Gegants i gegantons
18 h Obertura de les atraccions
De 18 a 19.30 h Zumba Holi
18.45 h Espectacle
19 h Plantada de gegants
20 h Cercavila de gegants
22 h Ball de nit
23.30 h. Cercavila festiva
1 h. Els40 on tour
Sant Julià de Lòria.
DANSA
DANSA I PAISATGE: ‘PAS A PAS’
Espectacle de dansa a càrrec de Jo Dansa i JOCAND. Hora: 12 h. Plaça de Les Fontetes. La Massana
ACTIVITATS
LES VEÏNES DEL CENTRE HISTÒRIC
Tres veïnes del Barri Antic surten a fer l’aperitiu com era costum als anys 70. Pel camí troben un grup de turistes i decideixen acompanyar-los pel Centre Històric. Hora: 12 h. Centre Històric d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
TALLERS
TALLERS DE SEVILLANES
Taller per aprendre a ballar sevillanes. Hora: d’11 a 12 h. Aura Espai. Escaldes.
EXPOSICIONS
‘SALT AL VUIT’
Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.
‘KARABAN’
Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà de l’Elena Milà i David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab. Fins al 27 de setembre.