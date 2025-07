Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Sentiràs com algunes coses es tensaran en les relacions properes, ja sigui amb un soci o la teva parella. No obstant, potser descobriràs què és el que necessites perquè els vincles es restableixin. Reconecta't amb el sentit de disciplina amb l'ajuda de l'alineació planetària d'aquest dia. Descobriràs tota una nova part del teu ésser.

Taure

La combinació d'energies celestials posa un èmfasi més gran en el territori de les teves relacions amb els altres. L'aspecte en joc també afectarà els teus nivells d'agressió i d'impulsos sexuals. Descobriràs que tens molt més desitjos d'assumir un enfocament agressiu pel que fa a la teva parella i als socis comercials.

Bessons

Avui es produeix al cel un canvi planetari significatiu que tindrà un efecte profund en la manera com perceps la teva carrera en les properes setmanes. Durant un temps has progressat en aquest aspecte de la teva vida, però va arribar el moment d'assumir un enfocament més agressiu. No tinguis por de sortir amb la teva artilleria pesada per aconseguir complir amb la feina.

Cranc

Avui el pragmatisme té un paper fonamental en els esdeveniments astrològics del dia. El canvi de configuració celestial en aquest moment marca el començament d'un període de diverses setmanes durant les quals les persones enfrontaran les coses que fan des d'un enfocament més sòlid i pràctic.

Lleó

Avui els planetes estan canviant cap a una nova configuració, començant una influència de diverses setmanes durant les quals observaràs una energia més sòlida i pràctica aplicada a l'execució de coses en general. Tingues present que en el teu cas aquest canvi significa una mena de renaixement que podria ser força profund.

Verge

Avui és el començament d'una fase important del teu desenvolupament espiritual on hauries d'adoptar un enfocament més proactiu. Sigues més realista en la teva manera d'encarar aquest aspecte de la teva vida i assegura't de ser tu qui marqui el pas. No t'apartis de la teva manera de pensar per una moda de creences que íntimament no sentis vàlida.

Balança

Tracta de no creure't superior en relació amb la teva feina o carrera de manera que arribis a no parar atenció a l'estructura sobre la qual et sosté. En aquesta conjuntura necessitaràs disciplina per reorganitzar i recomençar algunes coses que hagis deixat escapar. La configuració celestial d'avui us ajudarà a restablir aquest enllaç entre la vostra persona i el vostre sentit d'obligació.

Escorpí

Adopta una postura més disciplinada a les teves finances, però adona't que encara pots tenir molta diversió i emoció a la teva vida. La configuració celestial d'aquest dia t'ajudarà a dominar el teu ego, per tant no sentiràs obligació a ordenar tot el teu catàleg preferit només per veure't millor mentre camines per casa.

Sagitari

El teu sentiment de felicitat i exuberància viurà algun tipus de núvol fosc aquest dia. Potser les preocupacions dels altres comencen a intervenir a la teva vida. Intenta que els altres no tallin les teves ales o baixin dels teus desitjos. Mantingues la teva concentració en ells tot el temps. La influència planetària d'aquest dia us ajudarà a reestructurar el vostre temps i energia.

Capricornio

Serà el moment per iniciar una nova estructura en la situació de casa teva per establir millors límits i reforçar les regles. El teu sentit d'orgull i el teu ego estan molt fortament associats amb el valor de la teva ètica, i faràs bé de portar aquest esperit a casa teva ia la teva vida familiar. La configuració planetària d'avui t'ajudarà a establir més disciplina a la teva vida.

Aquari

Sentiràs algunes limitacions avui, especialment a la teva cartera. El teu ego i sentits generals de valor personal darrerament estan una mica dependents del teu compte bancari. No caiguis en aquest parany. Sense importar si les accions estan altes o baixes, assegureu-vos que la vostra pròpia avaluació de força interior estigui alta. La configuració d'avui us demanarà més disciplina amb les vostres despeses.

Peixos

Estàs en el procés de collir les recompenses de la disciplina que has mostrat darrerament en el rumb de la teva carrera. Si no has tingut gaire disciplina en aquesta àrea, doncs aleshores podries mostrar-la ara. Descobriràs que les trobades amb gent gran i amb més experiència que t'ajudaran a treure la veritat de qui ets realment.