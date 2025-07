Els fantàstics tornen

The Fantastic Four: First Steps

La nova pel·lícula The Fantastic Four: First Steps va arribar ahir als cinemes sota la direcció de Matt Shakman, conegut per èxits televisius com WandaVision, The Great o Joc de Trons. Els quatre herois icònics han tornat a l’univers cinematogràfic amb una proposta renovada, després d’una dècada de silenci a la gran pantalla.

La producció presenta una versió moderna però nostàlgica del mític quartet de superherois de Marvel, ara encapçalat per l’actor xilè Pedro Pascal en el paper de Reed Richards (Míster Fantàstic). L’acompanyen Vanessa Kirby (Susan Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) i Joseph Quinn (Johnny Storm), que donen vida a personatges ja icònics però ara amb un enfocament més emocional i familiar.

La trama exposa un repte que no es limita a salvar el planeta d’un nou enemic implacable –el devorador de mons Galactus, interpretat per Ralph Ineson– sinó també a fer front a un canvi vital inesperat: la criança del petit Franklin, un nou superheroi que promet revolucionar la dinàmica familiar. La incorporació del nadó no només humanitza els personatges, sinó que ofereix escenes tendres i, a la vegada, plenes de tensió, ja que el destí de la humanitat recau, simbòlicament, en les seves mans. Al seu costat, destaca la presència del robot H.E.R.B.I.E., una màquina polivalent amb veu de Matthew Wood.

La cinta està inspirada estèticament en els anys 60 i destaca per uns efectes especials que transporten l’espectador a altres dimensions i realitats. El guió, fruit del treball coral de fins a sis guionistes, aprofundeix en el conflicte entre el deure i la vida quotidiana, una dualitat poc explorada en entregues anteriors.

En les escenes postcrèdits, Marvel no falla a la cita amb la insinuació d’una nova continuació de la saga i deixa oberta la porta a futures aventures amb nous protagonistes.