FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

17 h Aperitiu inaugural

18 h Obertura atraccions

19 h Concert amb Mariachi Semblanza

22 h Balla amb New Marabú

23.15 h Cercavila de foc

23.30 h Zumba Fluor Party

00.30 h Versions amb Akelarre

03.00 h Discomòbil

Diferents espais. Sant Julià de Lòria.

ACTIVITATS

‘30 CURIOSITATS DEL COSMOS’

Xerrada audiovisual que ha preparat l’equip d’astrònoms de Detrás del Cielo et revelarà secrets de l’univers, des de forats negres fins a nebuloses llunyanes. Hora: 22 h. Camí hidroelèctric d’Engolasters. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘ALBRECHT DÜRER’

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins a l’11 d’octubre.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

L’exposició de Pascal Maitre posa de manifest la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal per a la subsistència de moltes comunitats. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà, com Sant Miquel d’Engolasters, Santa Coloma o Sant Joan de Caselles, entre d’altres. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembr