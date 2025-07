Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CURSOS I TALLERS

‘PINTEM EL BARRI AMB VEU PRÒPIA’

Taller artístic participatiu a càrrec de Judit Rodrigo i Marc Huguet. Hora: 19 h. Carrer Callaueta. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

RECORREGUT PER LES CASES I CARRERS DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Una ruta fascinant que et portarà a viatjar entre l’edat mitjana i el segle XX i sabràs com es vivia a Sant Julià de Lòria a través de la història dels habitants, cases i carrers. Hora: de 18 a 19.30 h. Sant Julià de Lòria.

SER APICULTOR PER UN DIA I VISITA GUIADA

Gaudiu sent apicultors per un dia. Us proporcionarem tot l’equipament i podreu conèixer de ben a prop com viuen les abelles amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel. Us sorprendrà! A més, visitareu el patrimoni de Santa Coloma. Hora: 10 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

MÚSICA

‘MOLAN LOS 90’

Pool Parties Molan los 90 l’Aqualounge d’Anyós Park. Amb David Oleart i Abel The Kid. Hora: de 17 a 22 h. Aqualounge Anyós Park. La Massana.

IARAKÉ

Iaraké és una banda instrumental formada per músics experimentats del panorama musical andorrà. Un concert amb molta personalitat, en què el soul es barreja amb sons del rock, pop i jazz, amb temes dels anys 70, 80 i actuals. Plaça Sant Miquel. Encamp.

CAPVESPRES D’ESTIU

Concert a càrrec de Green Note, grup de jazz i bossa nova format per Marta Verdes, Eduard Cabrera i Suso Real. Hora: 20 h. Aparcament del telecabina d’Arinsal. La Massana.

LLETRES

‘SOMNIUM’

L’escriptora Laura Téllez presentarà Somnium, una novel·la gòtica amb una trama carregada de venjança, horror i llibertinatge, que gira al voltant de Somnium. Hora: 19 h. FNAC Andorra. Andorra la Vella.