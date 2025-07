Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Hi ha un canvi planetari al cel que tindrà un efecte profund en el clima astrològic durant les properes setmanes. Hauries d'adoptar un to més sòlid i analític cap a les coses en general com a resultat de la canviant configuració celestial. Durant aquest període, experimentaràs més canvi en les teves relacions amb els altres, especialment amb els que et connectes a un nivell més cerebral.

Taure

Avui les vostres paraules tendeixen a sonar molt poètiques, provinents d'una font més íntima que de costum. Avui es produeix un gran canvi planetari en què les energies astrals tindran un paper significatiu. La influència de la nova configuració celestial estarà activa durant les properes tres setmanes, durant les quals descobriràs que es realcen els valors, els diners, els recursos i les transformacions de la ment.

Bessons

Connecta't amb aquestes persones amb qui tens una relació d'ànimes bessones. Uneix-te als qui comparteixen visions del món similars. Avui s'està produint un gran canvi planetari i us encoratja a comunicar-vos amb les persones a un nivell més intel·lectual. Com a resultat de la configuració celestial actual, en les properes tres setmanes podràs tenir un enfocament més diplomàtic de les coses.

Cranc

Gràcies al canvi planetari que passa avui, en les properes tres setmanes els temes relacionats amb la feina podrien tornar-se més cerebrals. L'aspecte en joc està creant una energia que agitarà els teus pensaments. Els temes sobre societats a la feina seran més prominents i hauries de pensar en treballar en equip en comptes d'encarar projectes tot sol.

Lleó

Gràcies a l'important canvi planetari d'avui sentiràs que et prens un gran pes de sobre. Avui l'esquema planetari canvia mentre els planetes s'ubiquen en una configuració nova. La influència de l'energia astral en joc us anima a veure de manera més analítica la vostra situació financera i el sistema general de valors.

Verge

A causa del canvi planetari que està treballant per alleujar les coses a l'atmosfera general, avui probablement pensis de manera més metòdica i seriosa sobre la teva carrera. L'energia astral en joc t'està demanant que paris més atenció al món que t'envolta. Aquesta influència es mantindrà durant les properes tres setmanes, i significa que hauries de començar a pensar més seriosament al lloc que ocupes al món.

Balança

Avui hi ha un canvi dramàtic a l'energia, gràcies a la configuració celestial. La nova influència planetària es mantindrà durant les properes setmanes i podries observar una forta tendència sòlida i analítica a l'estat d'ànim general. A la teva situació específica, aquest canvi afectarà el teu món de secrets i el subconscient. Assumeix un enfocament més actiu per sondejar aquesta part del teu ésser.

Escorpí

Avui canvia la configuració planetària i la teva concentració estarà a la teva rutina de treball diari i salut. Aquest moviment marca el començament d'una trajectòria de diverses setmanes en què les persones enfrontaran una àrea específica de la seva vida amb un enfocament més sòlid i analític. Va arribar el moment de fer llistats i complir-los. Tampoc economitzis en els detalls!

Sagitari

Avui hi ha un canvi al panorama celestial, indicant que comença una nova fase. Durant les properes setmanes l'energia còsmica en joc portarà un període de més enfocament analític i perspectives més pràctiques. En el teu cas, el moviment dels planetes afecta principalment el teu espai de comunicació i la manera com et relaciones amb els teus germans i veïns.

Capricornio

Avui hi ha un canvi en el clima planetari com a resultat de la influència combinada de l'agressivitat amb coses pràctiques, com ara llistes i coses orientades al detall. Descobriràs que, a mesura que la configuració celestial evoluciona, se't demana que paris més atenció als temes profunds i de transformació. Aquest és el moment d'observar coses com ara la mort, la reencarnació i els recursos compartits.

Aquari

Avui hi ha un canvi significatiu en el clima astrològic gràcies al moviment dels planetes. La influència combinada de la guerra i les armes amb la naturalesa i l'equilibri es mantindrà al seu lloc durant les properes setmanes, indicant un període de més estabilitat en general. En el teu cas, però, podria comportar una mica de tensió a casa teva i vida familiar.

Peixos

Avui hi ha un gran canvi en el clima planetari que donarà com a resultat un nou conjunt d'influències planetàries durant les properes setmanes. Durant aquest temps, podràs observar un enfocament sòlid i cerebral més gran cap a les coses en general. En el teu cas en particular, aquest canvi podria comportar una aproximació més gran cap als teus valors i finances.