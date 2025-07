L’univers Goya animat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’univers de Francisco de Goya inspira Cave of Dreams, una pel·lícula d’animació produïda majoritàriament des d’Espanya, influenciada per les seves obres. El projecte és dirigit per Hugh Welchman i Dorota Kobiela, coneguts per l’exitosa pel·lícula Loving Vincent, i utilitza una tècnica manual en què cada fotograma és pintat a l’oli.

Els directors van concebre el projecte després d’una visita al Museu del Prado, on van quedar captivats per la sala dedicada a les Pintures negres. A partir d’aquesta experiència, van decidir donar vida a les últimes obres i gravats de Goya, tot explorant les seves cartes, biografies i reflexions. “Goya estava obsessionat amb la idea que la raó i els ideals de la Il·lustració es desintegraven al seu voltant”, ha explicat Welchman.

Cave of Dreams aposta per una estètica pictòrica i utilitzarà el mateix sistema desenvolupat per BreakThru Films a Loving Vincent: una màquina amb una part analògica, una pantalla de referència i un llenç en blanc que permet als artistes pintar directament a l’oli fotograma a fotograma.

Segons Welchman, l’elecció de Goya no només respon a la força visual de la seva obra, sinó també a la seva vigència temàtica: “Hi ha un paral·lelisme evident entre l’Espanya de Goya, marcada per guerres i populismes, i l’actualitat, en què es qüestionen la democràcia i els drets humans”.

Amb Cave of Dreams, l’art pictòric i el cinema tornen a unir-se per oferir una reflexió sobre el passat i el present a través de la mirada d’un dels grans mestres de la pintura. Aquesta setmana s’està fent un càsting al centre cultural Hangar de Barcelona per seleccionar un centenar d’artistes plàstics que pintaran el tràiler i participaran posteriorment en l’animació del film.