Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘ELS (MÉS) FRESCOS DE SANTA COLOMA’

Els turistes i els curiosos esperen l’inici de la visita guiada pels indrets més especials: Espai Columba, església, carrers... però un intrèpid arqueòleg, el Pierre, voldrà fer servir al grup com ajudants per descobrir el lloc on s’amaguen els frescos suposadament perduts de l’església... Hora: 17 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

TEATRE I DANSA

EXHIBICIÓ I TALLER DE BALL DE RITMES LLATINS I ESTÀNDARDS

De 19.30 a 20 h. Exibició de ball

De 20 a 21 h. Taller de balls llatins.

Espai Galobardes. Canillo.

ACTIVITATS INFANTILS

DIMECRES DE XICS

Jocs gegants i d’aigua a càrrec de Ludiespai. Hora: de 17.30 a 19.30 h. Prat Gran. La Massana.

MÚISCA

FRANK MORAIS DJ

Francisco Borges aka Frank Morais. DJ portuguès que els últims 20 anys és resident del Principat d’Andorra. Hora: 21 h. Plaça de Sornàs. Ordino.

EXPOSICIONS

‘L’ESTIU’

Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘ALBERCHT DÜERER’

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes. Engordany. Fins a l’11 d’octubre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

L’Espai Galobardes acull l’exposició ‘Dibuixos amb tinta i canya’ amb una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. Museu de la Moto. Canillo. FIns al 31 de desembre.