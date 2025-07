Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

‘TERRABASTALL DE VIRI VIROM’

L’energia i vitalitat de Viri Virom en format de Banda musical. Un format potent i enèrgic que farà ballar del més petit al més gran amb un repertori de coreografies, balls, rotllanes, trenets... carregat de diversió i terrabastall. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.

ESPECTACLES

‘TEMPORADA CULTURAL ENCAMP 2025’

Tornen els espectacles i les actuacions infantils d’estiu al Pas de la Casa. Pas de la Casa.

EXPOSICIONS

‘L’ESTIU’

Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘ALBERCHT DÜERER’

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes. Engordany. Fins a l’11 d’octubre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

L’Espai Galobardes acull l’exposició Dibuixos amb tinta i canya amb una seixantena d’obres del nostre estimat Francesc Galobardes. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

DANSA

‘ESBART SANTA ANNA’

Festa a càrrec de l’Esbart Santa Anna. Hora: 19.30 h. Plaça Copríncep. Escaldes-Engordany.