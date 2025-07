Lowden a ‘Berlin Noir’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’actor escocès Jack Lowden encapçalarà el repartiment de la nova sèrie d’Apple TV+ basada en la saga Berlin Noir, escrita per Philip Kerr. El projecte, encara sense títol oficial, comptarà amb una producció de luxe encapçalada per Playtone, la productora de Tom Hanks i Gary Goetzman, que ja ha col·laborat amb Apple a Masters of the Air.

La sèrie, dirigida per Tom Shankland (nominat al BAFTA), s’inspirarà en la novel·la Metrópolis, el darrer llibre de la col·lecció, i explorarà els orígens del cèlebre detectiu Bernie Gunther. Ambientada a Berlín l’any 1928, la història se situa en un moment de llibertat efervescent però amb la inestabilitat del nazisme emergent de fons. Gunther, recentment ascendit a la brigada d’homicidis, haurà d’enfrontar-se a una sèrie d’assassinats que afecten els sectors més marginals de la societat.

La història seguirà el detectiu Bernie Gunther a Berlín al límit del nazisme

El guionista britànic Peter Straughan, guardonat amb l’Oscar pel seu treball a Cónclave, serà el showrunner, a més d’adaptar els guions i exercir com a productor executiu. A més de Tom Hanks i Gary Goetzman, la producció executiva també inclourà figures destacades com Jane Tranter, Dan McCulloch i Ryan Rasmussen, en representació de Bad Wolf.

El rodatge tindrà lloc a Berlín, fidel a l’ambientació original de les novel·les. Lowden, conegut pel seu paper a la sèrie Slow Horses, manté una relació consolidada amb Apple després de la seva nominació a l’Emmy el 2024. Paral·lelament, l’actor està rodant Pride & Prejudice per a Netflix, amb Emma Corrin i Olivia Colman.

La sèrie serà dirigida pel cineasta Tom Shankland, nominat al BAFTA

Per la seva banda, Berlin Noir és una sèrie de 14 novel·les que ha estat un èxit de vendes tant al Regne Unit com als Estats Units, traduïda a múltiples idiomes. Metrópolis, publicada el 2019 després de la mort de Kerr, va ser la seva última obra. Els drets de la saga són gestionats per la seva vídua, l’escriptora Jane Thynne.