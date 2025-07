Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Amb un canvi a la influència planetària, el teu estat mental és molt pensatiu. Això no és necessàriament alguna cosa nova en tu; no obstant això, si nens o companys de feina t'envolten, et resultarà gairebé impossible tenir un moment sense interrupcions per a tu. La veritat és que, si vols això, hauràs de fer els arranjaments. Tens el mateix dret que els altres a això, així que fes el que hagis de fer perquè passi.

Taure

És hora de trobar un nou romanç a la teva vida i adoptar una nova perspectiva per a la teva naturalesa juganera i nenada que simplement vol sortir i divertir-se. La quantitat d'anys viscuts té poc a veure amb la joventut del teu esperit. Mantingues la teva joventut realitzant activitats que t'encantaven quan eres més jove. Torna a un estat d'innocència.

Bessons

Els recursos compartits són la preocupació especial del dia i estàs molt sensible a aquesta àrea de la teva vida. Potser has de renegociar amb un soci comercial o la teva parella la manera de fer servir certs recursos. Amb l'alineació planetària, les emocions es troben a un nivell molt més intens que de costum. Para atenció a detalls com balanços bancaris, política i béns arrels.

Cranc

L'energia celestial en joc et demana que prenguis una resolució aviat. La clau per a tu és la comunicació amb les persones que t'envolten. Tot i això, tingues present que això també s'estén a formes no convencionals de comunicació. Recordeu que podeu transmetre molt a través del llenguatge corporal i entonació, no només a través de paraules. Tingues sinceritat en el teu tracte amb els altres. La veritat sortirà a la superfície d'una manera o altra.

Lleó

Els amics van i vénen, però les veritables ànimes bessones romandran al teu costat a les bones i males estones. Reconecta't amb les persones amb qui comparteixes llaços en comú en els nivells intel·lectuals i espirituals. No caiguis en el parany de pensar que les úniques relacions que necessitem per ser feliç són les romàntiques. L'energia astral d'avui us recorda la importància dels bons amics i les relacions platòniques.

Verge

És el moment de començar un nou capítol en una vella societat. Podria ser que les coses estiguin una mica desgastades i estancades en aquest punt. La teva intuïció ho sap molt bé. Confia en els teus instints per saber com cal procedir en situacions socials que no semblen estar del tot bé. La configuració celestial t'està recordant tenir una mica més de sensibilitat, ja que els sentiments de la gent es faran malbé amb facilitat avui.

Balança

El problema amb les persones que et demanen la teva opinió és que de vegades saps que la resposta no els agradarà. Tot i això, és inevitable que la gent busqui la teva perspectiva. Si hi ha algú que pot portar harmonia a una baralla, aquesta persona ets tu! Tot i que sentiràs temptació de calmar les aigües, recorda que l'honestedat és important. Encara si saps que farà mal una mica, digues la veritat.

Escorpí

L'alineació actual us despertarà desitjos d'aventura i bona diversió a l'antiga. No analitzis res que sigui a llarg termini - és molt probable que no funcioni per a tu. Considera fer alguna cosa fora del comú, com vestir-te estrafolàriament, anar a conèixer un nou club nocturn, o sortir a una cita a cegues. Mentre hi hagi varietat i exclusivitat en les coses que planegis, gaudiràs molt del dia.

Sagitari

Capricornio

Planejaves fer tasques domèstiques avui? Amb la configuració celestial en joc, hauràs de replanificar la teva agenda! La influència planetària actual no afavoreix la realització de tasques domèstiques - justament el contrari! Qualsevol activitat que estimuli la teva ment està reforçada durant aquest trànsit, ia més, aquestes tasques sempre estaran esperant-te demà. Dedica't a coses que requereixin concentració.

Aquari

Sent la comunicació una qualitat prominent en tu, t'espera un dia que parlaràs sense parar. La influència de laspecte en joc reforçarà molt les teves característiques existents. Si heu d'anar a alguna reunió, o ensenyar una classe, o fungir com a amfitrió d'una reunió familiar, sereu el centre de la reunió. Aprofita-ho.

Peixos

Tens una personalitat tan extravertida i social que la gent se sorprèn quan tens un dia en què et perds en els teus pensaments. Pot interpretar-se com que et passa alguna cosa dolenta. ¡El tema és que l'alineació planetària d'avui posa a molts un estat d'humor pensatiu! En comptes de posar-te a la defensiva, fes-li saber als que t'envolten que simplement estàs pensant en diversos assumptes i reflexionant sobre algunes coses per brindar-los seguretat.