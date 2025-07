Netflix abraça la IA

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El codirector executiu de Netflix, Ted Sarandos, va defensar l’ús de la intel·ligència artificial (IA) generativa en la indústria audiovisual, assegurant que aquesta tecnologia no només reduirà costos, sinó que també contribuirà a millorar la qualitat de les produccions.

“Continuem convençuts que la IA representa una oportunitat increïble per ajudar els creadors a fer pel·lícules i sèries millors, no només més barates”, va afirmar Sarandos durant la presentació dels resultats trimestrals de la plataforma. El directiu va destacar que es tracta “de persones reals fent una feina real amb millors eines”.

Segons el co-CEO de Netflix, els creadors ja estan experimentant els beneficis de la IA en diversos processos de producció, com ara la previsualització i la planificació de les preses. També va subratllar que els efectes visuals són un dels àmbits que més estan aprofitant aquest nou paradigma tecnològic, com per exemple la sèrie argentina de ciència-ficció El Eternauta, protagonitzada per Ricardo Darín. Aquesta producció ha utilitzat eines potenciades per IA per aconseguir un resultat visual sorprenent amb una eficiència notable. Una de les escenes, en què un edifici de Buenos Aires es desploma, s’ha convertit en el primer metratge d’IA generativa inclòs en una producció original de Netflix. Segons Sarandos, la seqüència es va completar “deu vegades més ràpid” que amb mètodes tradicionals. “Creiem que aquestes eines estan ajudant els creadors a ampliar les possibilitats de contar històries a la pantalla, i això és infinitament emocionant”, va concloure.

Netflix, que continua liderant el mercat global del ‘streaming’, va superar les expectatives aquest segon trimestre de 2025 amb uns ingressos i beneficis rècord. La companyia va registrar un benefici net de 3.125 milions de dòlars (2.694 milions d’euros), un 46% més respecte al mateix període de l’any anterior.