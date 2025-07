Tamara reviu a Netflix

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El fenomen mediàtic del tamarisme torna a ocupar el focus amb l’estrena de Superstar, la nova minisèrie dirigida per Nacho Vigalondo i produïda per Los Javis, que arriba aquest divendres a Netflix. La ficció recupera l’univers extravagant de Tamara –després coneguda com a Yurena– i d’una generació de personatges convertits en icones pop involuntàries en l’Espanya televisiva de començaments de segle.

Lluny de ser un biopic convencional, Superstar reimagina l’ascens de la cantant basca en un context en què, segons Vigalondo, la fama deixava de pertànyer als guapos. “Tamara, Leonardo Dantés, Tony Genil o Paco Porras no representaven aquell ideal”, explica el director, que, a més, considera que el “tamarisme no ha passat a cap altre país”.

El projecte, que barreja fantasia, humor negre i crítica cultural, va néixer d’una idea de Los Javis, però el director assegura que va tenir llibertat creativa. “No volien que fes La Veneno 2, volien que fes alguna cosa meva”, comenta.

L’elenc està encapçalat per Ingrid García-Jonsson en el paper de Tamara, acompanyada de Secun de la Rosa (Leonardo Dantés), Carlos Areces (Paco Porras), Julián Villagrán (Arlekín), Natalia de Molina (Loly Álvarez) i Pepón Nieto (Tony Genil).

Amb una estructura fragmentària i plena de deliris visuals, la sèrie recupera cançons icòniques com A por ti o No cambié, i homenatja aquella època d’escàndols nocturns i mares que defensen filles a cops de bossa. “La relació entre Tamara i la seva mare és el cor emocional de la història, la base del que volíem explicar”, admet el director.

Superstar és, per a Vigalondo, una forma de “fer ficció i no documentalisme”, que permet reinterpretar aquella etapa televisiva.