MÚSICA

‘NITS D’ESTIU-CONCERT AMB EUGENIA CORREIA I LLUÍS CARTES’

Deixa’t sorprendre per la màgia de les Nits d’Estiu i gaudeix d’un concert eclèctic a càrrec d’Eugenia Correia i Lluís Cartes. La seva fusió de jazz i versions pròpies prometen una vetllada plena d’energia i sensibilitat. Hora: 20 h. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.

‘CONCERT DE GERGOTECHNO’

Gregotechno fusiona els modes sagrats del cant gregorià amb l’energia polsant de la música electrònica. En el seu ritual en directe, aquest híbrid musical interactua amb videoart d’arquitectura romànica i el cosmos microscòpic que l’habita. Hora: 21 h. Santuari Nostra Senyora de Meritxell. Canillo.

EXPOSICIONS

‘L’ESTIU’

Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre, que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.