Publicat per Redacció

CURSOS I TALLERS

PINTEM ANDORRA

Arriba la tercera sessió del Pintem Andorra, a cada trobada us presentem una foto d’Andorra o que representi Andorra i el seus usos i costums. Horari: de les 17 a les 20 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

SORTIDES

‘SORTIDA GUIADA A LES BORDES DE SETÚRIA’

Coneixerem in situ el model tradicional de ramaderia extensiva d’Andorra, una pràctica respectuosa amb el medi ambient, amb el benestar animal i en equilibri amb l’entorn. Hora: 18 h. Aparcament Coll de la Botella. La Massana.

‘RUTA GUIADA: CAMÍ DE LA SENYORETA TEATRALITZAT I MUSICALITZAT’

Endinsa’t en les històries i llegendes del territori tot gaudint del camí de la Senyoreta amb l’historiador David Mas, la narradora i actriu Assumpta Mercader i els Pardals que ens guiaran amb música dels Pirineus tot al llarg del camí. Horari: de les 9 h a les 12 h. Sant Julià de Lòria.

MÚSICA

‘VESPRES D’ESTIU A SANT MIQUEL-ANYWAY’

Anyway és una banda andorrana formada per músics amb una llarga trajectòria en grups com Hound Dogs, Weeshirt, Mordigans i Black Thursday, així com en el Cor de Rock d’Andorra. Plaça Sant Miquel. Encamp.

‘CONCERT. SAX FEST & ONCA’

Finalista del Sax Fest 2025 Salvatore Alessandro Miceli acompanyat per un quartet de corda de l’ONCA. Hora: 19 h. Plaça de l’església. Escaldes-Engordany.

TEATRE

‘LUIS PIEDRAHITA-APOCALÍPTICAMENT CORRECTO’

En aquest monòleg Piedrahita arremet amb la fúria destructiva d’un cadell contra temes com les anguiles elèctriques, el borrissol púbic, la llet de soja, la pluja o la llibertat d’expressió. Hora: 21.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘GLACERES ROCALLOSES’

Conferència sobre la formació de glaceres rocalloses a la vall de Madriu. Horari: de les 19 a les 20.30 h. Sala de teatre de La Valireta. Encamp.