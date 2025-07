‘Severance’ als Emmy

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La sèrie Severance, produïda per Apple TV+, ha aconseguit 27 nominacions a la 77a edició dels Premis Emmy, fet que la converteix en la producció més nominada d’aquest any. El drama, que planteja una realitat distòpica on els records laborals i personals són separats quirúrgicament, competirà com a millor sèrie de drama i també situa els seus protagonistes, Adam Scott i Britt Lower, entre els nominats a millor actor i actriu.

L’edició d’enguany també destaca per una forta presència hispana. L’actor xilè Pedro Pascal opta al seu primer Emmy com a millor actor de drama per The Last of Us, sèrie inspirada en el videojoc homònim, mentre que l’espanyol Javier Bardem rep la seva primera nominació per la seva interpretació del patriarca de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, basada en un cas real de parricidi als Estats Units. També hi torna Liza Colón-Zayas amb una nova nominació com a millor actriu de repartiment en comèdia per The Bear, sèrie que ja li va valer l’Emmy en la mateixa categoria l’any passat.

Altres produccions destacades són The White Lotus (23 nominacions), The Last of Us (16), i The Penguin, la sèrie limitada d’HBO Max amb 24 nominacions, fet que la fa com la més reconeguda dins d’aquesta categoria. En aquesta competició també hi són Adolescence, Presumed Innocent i Monsters, que sumen diversos candidats tant en interpretació com en direcció i guió. En comèdia, Apple TV+ repeteix èxit amb The Studio, que col·loca Seth Rogen entre els candidats a millor actor.

Els Premis Emmy es lliuraran el 14 de setembre al Teatre Peacock de Los Angeles, en una gala que confirma el bon moment de les plataformes de streaming i el reconeixement creixent del talent llatí en la televisió internacional.