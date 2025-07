Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

L'alineació planetària d'avui us farà sentir que les relacions fora de la família no valen realment la pena. Últimament et sents molt feliç a casa teva, així que per què deixar que altres et distreguin dels simples plaers de la vida familiar? No pots culpar els teus amics o col·legues per voler estar amb tu, només explica'ls que la família està primer.

Taure

La configuració celestial d'avui us farà dubtar sobre si sou a la cursa correcta. És la carrera que vas triar realment la correcta per a tu? Les influències planetàries entelaran qualsevol visió que poguessis tenir. No sentis gaire molèstia cap als teus sentiments avui. Has de saber que aquestes influències negatives poden estar intentant treure't qualsevol motivació que tinguis per triomfar, ja sigui professionalment com socialment.

Bessons

Sentiràs com si estiguessis sobre sorres movedisses, succionant-te lenta i uniformement sense importar els teus esforços per alliberar-te. Potser estàs fent massa. En comptes de resistir-te amb totes les forces, en part seria millor no moure't. Aquest és un d'aquells moments en què heu de confiar que altres persones us ajudin a tirar endavant.

Cranc

Moltes persones amb el teu Signe Solar són genis a les finances. Tot i que no sempre tens tants diners com t'agradaria, saps com construir més prosperitat. Aquest és un bon moment per crear una estratègia financera audaç. Pensa en inversions que puguin ser veritablement rendibles.

Lleó

Qui us escolti parlar en aquest moment, diria que el món sencer necessita canviar. No hi ha dubte que hi ha la necessitat de més llibertat, amor, comprensió i podríem seguir i seguir. Però els qui t'escolten no et deixen fer-ho. En canvi, et desafien a deixar de somiar i començar a actuar!

Verge

Hi ha certa confusió a l'aire avui. La gent no expressa les seves necessitats amb claredat, dificultant la teva possibilitat de satisfer les demandes. Generalment saps com suportar les contrarietats inherents a totes les relacions, però sents irritació per l'atmosfera caòtica d'avui. El millor que podries fer és acceptar la confusió pel que és. Demana clarificació. Si no te la donen, torna a demanar-la.

Balança

Aneu amb compte amb els mites que estaran circulant avui. No et deixis caure al parany de la depressió. Sí, és veritat que la teva carrera no va seguir exactament el camí que havies anticipat, però les coses no estan tan malament, cert? La influència de l'alineació planetària d'avui et podria fer sentir encara pitjor. Mira al teu voltant. Realment tens una vida meravellosa!

Escorpí

Les situacions amb què t'enfrontes i les converses que tens regiraran les tèrboles aigües del teu inconscient. Diràs i sentiràs coses que no tindran cap lògica per a les persones que t'envolten. Examinant-lo més de prop, pots veure que aquestes respostes en realitat provenen de temes més profunds i experiències passades, reviscudes pels esdeveniments del dia.

Sagitari

Si pots, l'activitat ideal per avui seria quedar-te a la teva habitació llegint. Per les influències de la configuració planetària actual, la teva moral estarà una mica baixa. Sents inseguretat sobre les eleccions que has fet. Si us ho permeteu, començareu en una espiral d'ansietat de la qual us resultarà difícil sortir. Has de saber que les teves preocupacions duraran poc. Fes el que puguis per ara per controlar-te!

Capricornio

Aquest és un dia que estaràs anant i venint des del materialisme a l'espiritualitat. Aquestes entre: concentrar-te en la seguretat material i comprar-te una casa i buscar una feina bona i estable, o armar una carpa a la platja i seguir un camí totalment apartat de les realitats pragmàtiques de la vida.

Aquari

Avui tens el potencial de comportar-te imprudentment. Sentiràs desitjos de començar des de zero, deixant-ho tot darrere. Hi ha la possibilitat que estiguis intentant escapar-te d'alguna cosa, però de què? Tracta de calmar-te abans de prendre't el primer tren que passi. Les energies astrals del dia t'empenyeran a fer els teus somnis, però només en forma simbòlica.

Peixos

Avui, cuida la teva llar i la teva família. Si els teus éssers estimats t'acusen de concentrar-te massa en idees nobles i humanístiques mentre ignores la teva família i amics, escolta allò que et diuen. Pots salvar el món, però val més començar amb el món immediat que t'envolta. La teva bondat llavors serà com un efecte dòmino.