Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

VISITA

‘ELS (MÉS) FRESCOS DE SANTA COLOMA’

Els turistes i curiosos esperen amb impaciència l’inici de la visita guiada pels indrets més especials: Espai Columba, església, carrers... però el Pierre voldrà fer servir el grup com ajudants per descobrir on s’amaguen els frescos suposadament perduts. Hora: 17 h. Santa Coloma. Andorra la Vella.

‘EULÀLIA GRAU. L'ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’

Visita guiada a l’exposició a càrrec de l’artista Eulàlia Grau. Hora: 19.30 h. Sala d’exposicións del Govern d’Andorra. Andorra la vella.

MÚSICA

MARINA BBFACE & THE BEATROOTS

Presenta Journey, un viatge pel camí personal de la cantant on plasma cançó a cançó una etapa. Temes funk, soul, rock... on cada tema és un univers sonor. Hora: 19 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

‘DE FALLA A LORCA’

De Falla a Lorca... passant per París ens transporta tant a una trajectòria vital, la de Don Manuel de Falla, com a un viatge, París, 1907, i a una trobada, Federico García Lorca i la seva Granada el 1922. Hora: 21 h. Plaça La Closa. Ordino.

ACTIVITATS INFANTILS

‘SONS DE MAR’

Taller creatiu Okto, art per sentir i per crear a càrrec de Profes amb Classe. Els àlbums il·lustrats i un munt d’instruments ens apropen a la vida dins del mar. Narració de contes amb música en directe. Hora: 18 h. Biblioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.

CURSOS I TALLERS

REVIVINT ROBES

Taller per reparar, transformar i donar nova vida a la teva roba antiga. Hora: 19.30 h. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre, que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.