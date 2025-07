‘Acció’ per Harry Potter

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El rodatge de la nova sèrie de Harry Potter va començar el passat dilluns als estudis Warner Bros de Leavesden, ubicats al Regne Unit, segons va informar en un comunicat HBO Max, que va treure a la llum la primera imatge de Dominic McLaughlin, caracteritzat com el jove mag. A hores d’ara ja està confirmat que la sèrie s’estranara a HBO Max al 2027.

La fotografia revelada mostra a McLaughlin somrient, vestint les seves característiques ulleres rodones i l’uniforme escolar de Hogwarts, mentre sosté una claqueta que anuncia la primera escena de l’episodi 101, dirigida per Mark Myold (‘Succession’ i ‘The Last Of Us’).

La plataforma també va anunciar el nou repartiment amb noms com Rory Wilmot a la pell de Neville Longbottom, Amos Kitson en el paper de Dudley Dursley, Louise Brealey com Madam Rolanda Hoock i Anton Lesser qui farà de Garrick Ollivander.

A part del ja anunciat protagonista, al mes de maig la producció va confirmar Arabella Stanton com a Hermione Granger i també Alastair Stout en el paper de Ron Weasley.

Per un altre costat, alguns altres actors inclosos a l’elenc són figures com John Lithgow com Albus Dumbledore, Paapa Essiedu interpretant a Severus Snape i Nichk Frost en el rol de l’entranyable Rubeus Hagrid.

En aquest sentit, la sèrie promet ser “una fiel adaptació” dels llibres de Harry Potter, amb J.K. Rowling, que és la creadora de la franquicia com a productora executiva. Així mateix, Rowling va escriure set llibres, dels quals s’han venut més de 600 milions d’exemplars, mentre que les vuit pel·lícules van recaptar un total de 6.822 milions de dòlars, segons xifres de Box Office Mojo.