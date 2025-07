Nolan veta Batman

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El director de la coneguda trilogia El cavaller fosc, Christopher Nolan, hauria frenat el desenvolupament d’un spin-off de Batman centrat en un dels personatges més icònics de la saga.

Nolan hauria impedit que Warner Bros. tirés endavant una sèrie sobre els orígens de Robin a finals de la dècada del 2010, segons informa The Wall Street Journal. El projecte no va arribar a materialitzar-se i es desconeixen detalls concrets sobre el seu contingut, però tot apunta que la decisió del cineasta britànic hauria respost a la voluntat de preservar el llegat de la seva trilogia.

Encara que no està del tot clar per què Nolan va intervenir en aquest projecte concret, una possible explicació és que la producció procurava mantenir una connexió amb el seu univers. Cal recordar que el desenllaç d’El cavaller fosc: La llegenda reneix deixava entreveure que l’agent John Blake —interpretat per Joseph Gordon-Levitt— assumiria el paper de nou protector de Gotham, després de revelar-se que el seu nom real era Robin.

A més, Nolan també hauria tingut certa influència durant la producció de Joker (2019), dirigida per Todd Phillips. Segons fonts properes, el director hauria intervingut quan es va assabentar que el protagonista del film tindria un somriure permanent gravat a la cara, un tret característic del Joker encarnat per Heath Ledger a El cavaller fosc. Nolan hauria considerat que aquest distintiu havia de romandre exclusiu del seu personatge, i finalment, el Joker de Phillips només es dibuixa un somriure amb sang al rostre.

La relació entre Nolan i Warner Bros. es va deteriorar durant la pandèmia, arran de les discrepàncies pel nou model de distribució de l’estudi, que va optar per estrenar simultàniament les pel·lícules en cinemes i plataformes de streaming l’any 2020. Això va suposar la ruptura definitiva entre el director i la productora.