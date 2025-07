Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

CONFERÈNCIES

CONEIX L’ACORD D’ASSOCIACIÓ AMB LA UE EN CLAU JOVE!

No és només un tema polític o institucional. Parlem de drets, d’oportunitats, de com et podràs moure, estudiar o treballar. És moment de posar-ho sobre la taula i començar a parlar-ne des d’una mirada jove. Hora: de 19.30 a 21.30 h. Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

TALLER DE PESCA EDUCATIVA

Taller d’iniciació a la pesca per a nens i joves de 6 a 18 anys impartida per un professional d’Andorra. S’inclou el material i les llicències gratuïtes. Hora: 18 h. Aparcament CEO Ordino. Ordino

EXPOSICIONS

‘L’ART COM A COMPROMÍS ÈTIC’

Eulàlia Grau és considerada una autora entre el paper d’artista d’avantguarda i l’activista. El seu treball és fruit d’un profund compromís ètic que posa en evidència la manipulació de la imatge i la discriminació de la dona. Inauguració el 15 de juliol. Hora: 19.30 h. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella.

‘ALBRECHT DÜRER. OBRES MESTRES DEL GRAVAT RENAIXENTISTA’

Trajectòria artística d’Albrecht Dürer com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals, que incideix en els seus amplis focus d’interès i en la versatilitat de la seva creació. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre que posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella.