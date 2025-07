Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Pots estar passant per una transformació gradual pel que fa a les coses de la teva vida que més valores. Quins són els ideals, conceptes i principis pels quals advoques? Qui són les persones, i quines són les característiques que més t'importen? Després d'haver-les escrit, analitza la llista i pregunta't si la teva rutina diària realment alimenta o desenvolupa aquestes coses.

Taure

Les teves emocions poden portar-te a extrems, i potser no saps perquè respons de manera tan intensa. Els planetes i la seva intensa energia podrien exagerar els sentiments. En general ets una persona força tranquil·la. És difícil fer-te enutjar o enfadar. Però ara sentiràs que les coses et molesten amb més facilitat.

Bessons

De vegades et perds al teu propi món de somni. Et resulta fàcil ignorar els temes pràctics. Avui no t'oblidis de prestar atenció als temes materials. Neteja casa teva, treu les escombraries i renta la teva roba. I no oblidis examinar el teu pressupost. Durant les darreres setmanes no has tingut prou concentració en els diners. Tracta d'evitar gastar la resta. Així no incorreràs en deutes.

Cranc

Per què no deixes veure el teu costat servicial? Aquest pot ser un moment excel·lent per fer alguna cosa especial per una persona a la teva vida per facilitar-li el dia. Probablement tens l'habilitat d'adonar-te'n quan algú necessita ajuda. Considera fer la teva bona acció del dia tendint-li una mà a qui la necessiti. Mostra la teva extraordinària habilitat per ser una persona afectuosa i una veritable amistat.

Lleó

Necessitareu cridar l'atenció. Potser sentis que els teus esforços no estan sent apreciats a la teva feina. Hauries de parlar amb el teu cap sobre un augment o promoció. O potser decideixis fer-te càrrec d'un projecte important que augmentarà la teva visibilitat. Concentra't a generar més energia positiva a la teva carrera. Amb la teva vibrant personalitat i agut enginy, aviat guanyaràs els aplaudiments.

Verge

En aquest moment potser sentis entusiasme a causa de canvis recents. Potser t'has traslladat a una nova localitat. O potser has començat en una nova feina. Fins i tot pot ser que estiguis explorant una nova relació romàntica. Hi ha energia positiva fluint a la teva vida, ajudant-te a diversificar-te en noves direccions. Sentiràs un gran optimisme i anticipació. Et passaran bones coses.

Balança

Has començat un nou cicle emocional i aquest pot ser un moment de gran renaixement. Et sentiràs com si estiguessis obrint els teus ulls al món per primer cop. Hi ha un sentiment que no tens res a perdre. Potser tinguis una perspectiva una mica cínica sobre el teu estat emocional, i per això no tems assumir riscos dels que normalment escaparies.

Escorpí

Assegureu-vos de complir amb les teves promeses avui. Podries perdre credibilitat i confiança amb els qui són els més importants per a tu si no ho fas. Aquest és un tema clau sota els aspectes en joc avui. Si per alguna raó no pots complir la teva paraula o la teva promesa, parla amb la persona involucrada. Fes-li saber com més aviat millor el que passa, i així podràs mantenir els forts llaços que els uneix.

Sagitari

Extremes fluctuacions a la teva salut et faran pensar més detingudament en el que significa tenir una bona qualitat de vida. Hi haurà lentes transformacions en la manera com et cuides a nivell físic, però definitivament passaran. Realitza una connexió més consent entre la manera com tractes el teu cos i la manera com el teu cos et tracta a tu. Cuida el teu cos i el teu cos tindrà cura de tu.

Capricornio

Amb la intenció de sentir seguretat, trobaràs que estàs realment corrent d'alguna cosa o algú que és molt important a la teva vida. Veuràs que quan intentis escapar en la direcció oposada, et donaràs de nas amb allò del que intentes escapar-te. Has de saber que mai no podràs escapar veritablement dels teus problemes.

Aquari

El teu pressentiment és reforçat per una figura autoritària que confirma el que tu ja sospitaves. Felicita't per conèixer la veritat de l'assumpte, i segueix endavant amb la seguretat que et dóna aquesta interacció. El foc crema a plena flama dins teu i el teu sentit detectivesc està treballant a tota màquina.

Peixos

Xerrades íntimes amb la teva parella podrien revelar que algunes de les persones que freqüentes no són exactament forces positives a la teva vida. Pots estar passant per transformacions personals pel que fa als teus somnis i desitjos.