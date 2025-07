'Casc antic de La Mosqeura'-Nits d'estiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

ACTIVITATS INFANTILS

PUCK I LA SEVA ‘TROUPE’ DE TOMBS CREATIUS

Un microfestival al voltant de l’animació, amb cinema de petit format, jocs de carrer i il·lustració en directe. El cinema més petit del món viu una revolució. Hora: 11 h. Plaça de l’Església. Encamp.

TEATRE I DANSA

‘FILS D’ART - EL SECRET DEL SOL’

Amb Marta Pelegrina (teatre), Cristina Rodríguez (il·lustració i narrativa) i Maria Solsona (disseny de vestuari). Hora: 19 h. Plaça de Sant Roc. Sant Julià de Lòria.

‘LA SALLE D’ATTENTE DE LA CIA. DESHUMAINS’

Tres individus es troben en una sala d’espera, tres realitats portades a l’extrem. Hora: 19 h. Plaça de l’Església. Escaldes-Engordany.

‘CASC ANTIC DE LA MOSQUERA’ - NITS D’ESTIU

Itinerari de carrer i dansa. Pas a pas és una creació de les companyies joves d’Andorra que explora els llenguatges del teatre de carrer i de teatre específic per al lloc, transformant l’espai urbà en un escenari viu. La Mosquera. Encamp

EXPOSICIONS

‘L’ESTIU’

Aquesta exposició col·lectiva reuneix les mirades d’artistes que, a través de la pintura i l’escultura, exploren l’estació més vibrant de l’any des de sensibilitats diverses. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de juliol.

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘ALBERCHT DÜERER’

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes. Engordany. Fins a l’11 d’octubre.