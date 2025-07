‘Alien’ arriba a la TV

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els fans de la ciència-ficció i del terror espacial ja poden marcar una data al calendari: el pròxim 12 d’agost del 2025 s’estrena Alien: Earth, la nova sèrie produïda per FX i disponible a Hulu, que promet expandir i enriquir l’univers de la franquícia Alien, creada per Ridley Scott fa més de quatre dècades.

Dirigida i produïda per Noah Hawley (Fargo, Legion), Alien: Earth es presenta com una preqüela directa que se situa dos anys abans dels esdeveniments de la pel·lícula original (Alien, 1979). Per primer cop, la història es desenvolupa principalment a la Terra, deixant enrere les habituals naus espacials i colònies interplanetàries plenes d’androides, i centrant-se en els primers contactes de la humanitat amb els xenomorfs, les criatures alienígenes més temudes del cinema i ara, per primera vegada, de la petita pantalla.

La sèrie explora l’impacte inicial que tenen aquestes formes de vida sobre la Terra, alhora que aprofundeix en el rol de les corporacions que busquen aprofitar-se’n, especialment Weyland-Yutani, que ja jugava un paper clau a la saga. El suspens, la tensió i l’atmosfera opressiva tornen a ser centrals en aquest nou capítol de la franquícia, però amb una nova capa de crítica social i política.

El repartiment l’encapçala Sydney Chandler, acompanyada d’Essie Davis, Alex Lawther i Timothy Olyphant, entre d’altres. Les primeres imatges ja han despertat expectació per la seva fidelitat visual al món d’Alien i el retorn a l’horror pur de les primeres produccions.

Alien: Earth s’emetrà a FX i Hulu als Estats Units, i s’espera que arribi a la resta del món a través de Disney+. Es tracta d’una de les grans apostes de l’estiu per part de Disney, que busca revitalitzar la saga tant en televisió com al cinema. De fet, ja està en marxa una nova pel·lícula d’Alien dirigida per Fede Álvarez, amb estrena prevista per al 2026.