Una mort a Yosemite

Els amants del thriller estan d’enhorabona. Netflix estrena aquest 17 de juliol Untamed, una nova minisèrie limitada de sis episodis que promet captivar els espectadors amb un relat intens de misteri, crims i secrets ocults al cor del parc nacional de Yosemite, un dels paratges naturals més icònics dels Estats Units.

La trama segueix Kyle Turner, un agent veterà del servei de parcs nacionals interpretat per Eric Bana, que és enviat a Yosemite per investigar la misteriosa mort d’un escalador experimentat. El que comença com un cas aparentment accidental es complica ràpidament quan apareixen pistes que apunten una trama molt més fosca i perillosa del que es pensava. A mesura que l’agent se submergeix en la investigació, els secrets del parc –i del seu propi passat– surten a la llum.

L’equip d’investigació es completa amb Naya Vasquez (Lily Santiago), una jove i decidida ranger que arriba al parc després d’una etapa conflictiva a la policia de Los Angeles. El xoc entre les seves dues maneres d’entendre la llei i la naturalesa es converteix en un dels motors emocionals de la sèrie.

El repartiment principal inclou noms de prestigi, com ara Sam Neill, que interpreta un enigmàtic veterà del parc; Rosemarie DeWitt, en el paper d’una científica forestal que podria amagar més del que mostra, i Wilson Bethel, com a guia local amb vincles personals amb la víctima.

Untamed aprofita la bellesa i la grandesa del parc nacional de Yosemite no tan sols com a escenari, sinó com un element narratiu clau. “La natura no és només el fons d’aquesta història, sinó una força viva que influeix en tots els personatges”, expliquen els creadors Mark L. Smith (The Revenant) i Elle Smith, que signen també el guió.

El contrast entre el paisatge i el thriller dona a la sèrie un to molt cinematogràfic, amb una posada en escena que recorda Wind River o True Detective.