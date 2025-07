Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SOLDEU

12.30 h: missa

16 h: concurs de postres

17 h: inflables + pintacares

20 h: botifarrada popular

21 h: concert Old School

Plaça Major de Soldeu. Canillo.

ROSER DE LA MASSANA

11 h: tradicional repartiment de roses

12 h: missa

13 h: Esbart Valls del Nord

18 h: ball de tarda

Diversos espais de la parròquia. La Massana

ACTIVITATS ESPORTIVES

10à EDICIÓ DE LA COPA DEL MÓN DE BTT

Novament, els millors riders del planeta es reuniran al Principat per lluitar per la classificació general de les UCI MTB World Series. Hora: de 9 a 19 h. Estació Pal Arinsal. La Massana.

EXPOSICIONS

‘SALT AL VUIT’

Selecció dels millors acudits del vinyetaire Jordi Planellas, durant els vuit anys al Diari d’Andorra. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 16 d’agost.

‘CARBÓ VEGETAL: L’OR NEGRE DELS POBRES’

Exposició de fotoperiodisme de Pascal Maitre posa de manifest la duresa i la importància de la producció i comercialització del carbó vegetal. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 30 de novembre.

‘DIBUIXOS AMB TINTA I CANYA’

A partir de tinta xinesa i una canya de fusta, Francesc Galobardes esbossa interpretacions personals de l’art romànic andorrà. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 31 de desembre.

‘KARABAN’

Mostra fotogràfica que repassa el paisatge natural i humà que va acompanyar i donar sentit al camí de l’Elena Milà i el David Vilanova, moguts per l’objectiu de recaptar fons per contribuir amb l’ONG Kings and Queens of Kibera. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 de setembre.

‘ALBERCHT DÜERER’

Exposició que analitza la trajectòria artística d’Albrecht Dürer (Nuremberg, 1471-1528) com a gravador a través d’un recorregut per les seves obres cabdals. Centre d’Art. Escaldes. Engordany.