El malson continua

Netflix acaba de confirmar la data oficial per a l’estrena de la tercera temporada d’Alice in Borderland, que arribarà a la plataforma el pròxim 25 de setembre. Aquesta nova entrega s’avança uns mesos respecte a les dues anteriors, que es van llançar durant el mes de desembre, trencant així la tradició que fins ara havia seguit la sèrie.

L’anunci de la renovació va ser rebut amb sorpresa per bona part dels fans, ja que la segona temporada semblava posar el punt final a la història basada en el manga d’Haro Aso. En aquell moment s’havien adaptat tots els volums originals, deixant la trama tancada. Tot i això, l’aparició del joker a l’escena final va obrir la porta a noves interpretacions i especulacions que ara es materialitzen amb la tercera entrega.

La història d’Alice in Borderland segueix Arisu i Usagi, dos joves que es veuen atrapats en una realitat paral·lela on són obligats a participar en jocs mortals. Els reptes, sovint macabres, posen a prova la seva intel·ligència, força i moralitat. A cada prova superada, els participants obtenen una carta de la baralla, i completar la col·lecció és clau per aspirar a tornar al seu món. Però fins ara, el joker s’havia mantingut com una incògnita que, segons el nou tràiler, serà el centre de la trama en els nous capítols.

Kento Yamazaki i Tao Tsuchiya tornen a encarnar Arisu i Usagi, els dos protagonistes que han esdevingut icones de la ficció japonesa contemporània. Tots dos actors han consolidat la seva trajectòria amb aquest projecte, que ha estat lloat per la seva combinació de tensió psicològica, acció i elements de ciència-ficció.

Des que va estrenar-se, Alice in Borderland s’ha convertit en una de les sèries de parla no anglesa més vistes de Netflix, especialment gràcies al ressò que va tenir durant la pandèmia. Segons dades de la plataforma, la segona temporada es va mantenir durant setmanes al Top 10 de sèries més vistes fora del món anglosaxó.